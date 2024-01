Brennende Bäume in der Südstadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache brannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.01.2024, mehrere Bäume in der Ettlinger Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand nahm ein Zeuge gegen 00:51 Uhr in Nähe der Ettlinger Straße einen Knall wahr und verständigte daraufhin die Polizei. Die alarmierten Kräfte stellten vor Ort mehrere brennende Bäume unmittelbar vor dem Verbindungsgebäude zwischen der Ettlinger Straße 67 und der Rüppurrer Straße 89 fest.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und verhinderte so, dass die Flammen vollständig auf das Gebäude übergriffen. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Der Polizeiposten Südstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Tel: 0721 666-3411 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch 22 Uhr auf Donnerstag 10:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Zaisenhausen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Bahnbrückener Straße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.

Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme nach mutmaßlichen Diebstählen aus Pkw und versuchtem Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Ettlingen nahmen am frühen Freitagmorgen einen 30-jährigen Mann in Waldbronn-Reichenbach vorläufig fest, der unverschlossene Pkw geöffnet und daraus Gegenstände entwendet haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Zeugin gegen 04:50 Uhr in der Merkurstraße in Waldbronn-Reichenbach zwei dunkel gekleidete Personen, die aus Richtung des Dobelwegs kamen und offenbar versuchten, unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurde einer der beiden Täter in der Pforzheimer Straße von einer Polizeistreife kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen beschlagnahmten die Beamten mutmaßliches Diebesgut. Die weitere Fahndung führte nicht zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen.

In Karlsbad-Langesteinbach meldete ein Zeuge der Polizei bereits gegen 04:30 Uhr zwei schwarz gekleidete männliche Personen, die offenbar versuchten, in eine Bäckerei in der Hirtenstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem versuchten Einbruch und den mutmaßlichen Diebstählen aus Fahrzeugen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Albtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen auf der L1103

Karlsruhe (ots) – Am 19.01.2024 führte die Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 1103 zwischen Sternenfels und Oberderdingen durch. Ab 08:30 Uhr wurde auf dem auf 50 km/h begrenzten Streckenabschnitt, der als unfallträchtig bekannt ist, die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen kontrolliert.

Innerhalb einer Stunde wurden bei etwa 500 Überwachungen insgesamt 128 Verkehrsverstöße festgestellt. Dies stellt eine überdurchschnittliche Beanstandungsquote von über 25 Prozent gegenüber üblichen 2 bis 4 Prozent dar. Spitzenreiter war ein Pkw, der mit 83 km/h gemessen wurde. Auf die Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu.

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine Hauptursache für Verkehrsunfälle. Aufgrund dessen wird das Polizeipräsidium Karlsruhe auch weiterhin Schwerpunktkontrollen durchführen.