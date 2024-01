Frankfurt – Gutleutviertel: Passanten helfen Blindem nach Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits am 11. Januar 2024 kam es am Basler Platz zu

einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer

den Gehstock eines Blinden beschädigte und sich unerlaubt vom Unfallort

entfernte. Der Fußgänger blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen,

insbesondere drei couragierte Passanten.

Der Geschädigte, 53 Jahre alt, befand sich gegen 09:00 Uhr in der Karlsruher

Straße und war zu Fuß südlich in Richtung Baser Platz unterwegs. Mutmaßlich

befuhr zu dieser Zeit der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges die Gutleutstraße

westlich in Richtung Karlsruher Straße.

Im weiteren Verlauf betrat der blinde Fußgänger im Bereich des Basler Platzes an

unbekannter Stelle die Fahrbahn. Dabei wurde sein Gehstock von dem herannahenden

Fahrzeug überfahren und beschädigt. Der unbekannte Fahrer hielt jedoch nicht an

und entfernte sich stattdessen unerlaubt vom Unfallort.

Mutmaßlich drei Passanten eilten zu dem 53-Jährigen und halfen ihm von der

Straße und somit aus der gefährlichen Situation. Sie kommen möglicherweise als

Unfallzeugen in Betracht, entfernten sich jedoch wieder, ohne dass ihre

Personalien erfragt werden konnten.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug

und / oder dem Fahrer geben können, insbesondere die behilflichen Passanten,

sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 beim 4. Revier oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Auf der Straße angegriffen und ausgeraubt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (yi) Polizeibeamte nahmen gestern Abend (18. Januar 2024) im

Bahnhofsviertel zwei Räuber fest, die zuvor einem 51-Jährigen dessen Bargeld

gewaltsam entwendet hatten.

Die Beamten fuhren Streife als Sie gegen 23:10 Uhr eine bewusstlose Person in

der Niddastraße auf der Straße liegend feststellten. Einige Zeugen befanden sich

bereits bei dem Bewusstlosen. Auf die Frage hin, was passiert sei, wiesen die

Zeugen auf zwei flüchtige Personen hin. Eine befände sich in einem nahegelegenen

Casino. Zudem teilten sie mit, dass sich der Geschädigte lautstark mit Bargeld

in der Hand über den Umstand gefreut habe, sein Geld wiedergefunden zu haben,

als die beiden 27-jährigen Tatverdächtigen den 51-Jährigen mit Schlägen und

Tritten angegriffen und beraubt hätten. Die Täter seien sodann geflohen.

Die Polizeibeamten spürten die beiden Räuber auf, nahmen diese fest und

verbrachten sie in das Polizeipräsidium. Im Rahmen der ersten polizeilichen

Maßnahmen stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl gegen einen der

beiden Tatverdächtigen vorliegt, welchen man sodann vollstreckte. Der zweite

Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Den

Geschädigten verbrachten Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Frankfurt – Niederrad: Polizei nimmt Flaggendieb fest

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 28-jähriger Mann sorgte gestern Vormittag (18. Januar

2024 in der Lyoner Straße für Aufsehen, als dieser nacheinander zwei

Fahnenmaste erklomm und die Flaggen zweier Konsulate entwendete.

Zuvor betrat der Mann das Generalkonsulat des Staates Eritrea, um seinen Ausweis

verlängern zu lassen. Als man ihm mitteilte, dass kein Termin frei sei, kam es

zu einer verbalen Auseinandersetzung, sodass er das Konsulat wieder verließ. Vor

dem Gebäude kletterte er dann auf einen circa sechs Meter hohen Fahnenmast und

riss die eritreische Flagge ab. Anschließend ergriff er die Flucht.

Kurze Zeit später kehrte er zurück und erkletterte einen zweiten Mast, an der

die Fahne des Konsulats der Republik Korea hing. Auch diese riss er runter und

entfernte sich dann wieder.

Alarmierte Polizeibeamte des 10. Reviers nahmen den 28-Jährigen wenig später im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen fest.

An beiden Flaggen entstand Sachschaden. Gegen den Mann wurden entsprechende

Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.

Illegaler Müll im Blasbacher Wald entsorgt

Wetzlar: Illegal im Wald Müll entsorgt

Nach einer illegalen Müllentsorgung in einem Waldstück bei Blasbach bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am 31.12.23 war ein Zeuge im Blasbacher Wald, unterhalb des zukünftigen neuen Windrades, unterwegs, als ihm auf dem Verbindungsweg zwischen Waldhaus und dem Hauptweg „Haag“ der Müll auffiel. Dort hatten die Täter drei Big Packs mit Asbestzementdachplatten entsorgt. Aufgrund des Gewichtes geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Entsorgung vermutlich mit Hilfe eines kleinen LKW mit Kran stattgefunden haben könnte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen?

Wo wurden in diesem Zusammenhang Sanierungsarbeiten bis Ende

Dezember im Bereich Blasbach und Umgebung (bei denen eine Entsorgung

von Wellasbestplatten angefallen sind) bekannt?

Dezember im Bereich Blasbach und Umgebung (bei denen eine Entsorgung von Wellasbestplatten angefallen sind) bekannt? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge (z. B.

Klein-LKW mit Kran) aufgefallen?

Hinweise zu den Tätern oder zur Herkunft der Gegenstände nehmen die Ermittler der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.