Gießen: Wohnungseinbrecher überrascht – Zeugensuche

In der Bahnhofstraße überraschte ein Anwohner am Donnerstag (18.01.2024) einen Einbrecher.

Der Bewohner des Mehrfamilienhauses kam gegen 15.55 Uhr nach Hause, als er den Einbrecher im Treppenhaus antraf. Der Einbrecher flüchtete sofort, der Anwohner folgte ihm noch bis zur Alicenstraße. Dort verlor er ihn aus den Augen.

Auf Nachschau hatte der Unbekannte in einer aufgebrochenen Wohnung des Hauses bereits diverse Wertgegenstände zum Abtransport bereitgestellt, diese aber bei seiner Flucht zurückgelassen.

Der Flüchtige wurde als männlich, etwa 175 cm groß und zwischen 40 und 60 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein schmales Gesicht, trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Tasche.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Einbrecher in der Bahnhofstraße oder Alicenstraße bemerkt? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

In die Filiale eine Bäckerei in der Lilienthalstraße stieg ein Unbekannter zwischen Donnerstag (18.01.2024), 18 Uhr und Freitagmorgen, 04.45 Uhr ein.

Der Unbekannte öffnete dazu gewaltsam eine Glasschiebetür und gelangte so in die Verkaufsräume. Dort brach er Kassen auf und erbeutete dabei Bargeld. Anschließend konnte der Einbrecher unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Lagerhalle eingestiegen

Ein unbekannter Einbrecher schlug in der Karl-Benz-Straße zu. Dazu schlug er nach derzeitigen Erkenntnissen am frühen Freitag (19.01.2024) gegen 01.40 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster ein. So gelangte der Einbrecher in die Lagerhalle und durchsuchte einen angrenzenden Büroraum. Er erbeutete neben Bargeld und einem Mobiltelefon den Autoschlüssel eines Mercedes. Mit dem weißen Sprinter, der vor Ort auf dem Hof parkte, fuhr der Unbekannte davon. An dem gestohlenen Transporter waren die Kennzeichen GI-MR 1214 angebracht.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen Sprinters und der Kennzeichenschilder machen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Geschädigter eines Unfalls gesucht

In der Frankfurter Straße 34 beschädigte die Fahrerin eines Opels ein geparktes Fahrzeug. Sie fuhr am Mittwoch (17.01.2024) gegen 09.30 Uhr gegen den Spiegel des bislang unbekannten Fahrzeugs in Großen-Linden. Das beschädigte Fahrzeug konnte bei Bekanntwerden des Unfalls nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei fragt: Wer parkte am Mittwoch in der Frankfurter Straße und hat auf der Fahrerseite einen frisch beschädigten Außenspiegel?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Reifen an PKW der Bahn zerstochen

Gießen (ots) – Bislang Unbekannte haben an einem Dienstfahrzeug der Deutschen

Bahn AG den Reifen eines Hinterrades zerstochen. Der PKW war auf einem

Abstellplatz der Bahn in der Straße Margaretenhütte, im Bereich des Bahnhofs

Gießen abgestellt.

Das Fahrzeug sei am 17. Januar, gegen 15 Uhr, dort geparkt worden. Bemerkt wurde

der Schaden durch einen DB-Mitarbeiter gestern Morgen (18.1.) um 6 Uhr.

Der Gesamtschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise erbeten!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561 / 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.