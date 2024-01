Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

BMW-Fahrer verlor Kontrolle und krachte in drei parkende Autos – Langen

(cb) Am späten Donnerstagabend verlor ein 20-Jähriger in der Nördlichen Ringstraße (einstellige Hausnummern) die Kontrolle über seinen weißen BMW und krachte in drei parkende Autos. Der BMW-Fahrer war gegen 23.30 Uhr in Langen unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glatteis mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und hierbei einen roten Toyota, einen blauen Ford sowie einen schwarzen BMW beschädigte. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 38.500 Euro.

Fußgänger kollidierte mit Fahrzeug und verletzte sich leicht – Hanau

(cb) Ein 44 Jahre alter Hanauer überquerte am Freitag die Julius-Leber-Straße an einem Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß mit einem blauen Fahrzeug kam. Der Kleinwagen mit HU-Kennzeichen soll sich, gegen 12.35 Uhr, aus Richtung Mühltorweg dem Fußgänger genähert haben und diesen, während des Überquerens des Zebrastreifens, mit seinem linken Außenspiegel am rechten Ellenbogen berührt haben. Hierbei zog sich der Hanauer leichte Verletzungen zu. Der etwa 30 bis 40-jährige Fahrzeugführer, mit dunkler Winterjacke und Wollmütze bekleidet, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der 06183 91155-0 entgegen.

Gartenhütte aufgehebelt und Beute gemacht – Hanau

(fg) Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Schwalbenstraße waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zugange, hebelten eine dortige Gartenhütte auf und nahmen ein Fahrrad, eine Kettensäge, eine Heckenschere sowie einen Laubbläser mit. Möglicherweise hatten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt. Die Eindringlinge verübten ihre Tat zwischen 1 und 8 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Hinweis auf Schwerlastkontrolle: Polizei führt Geschwindigkeitsmessung durch Autobahn 45 / „Pfingstweide“ (ots)

(cb) Kommenden Mittwoch, den 24. Januar 2024, findet erneut eine Schwerlastkontrolle des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM, ehemals BAG) auf dem Rastplatz „Pfingstweide“ an der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau statt.

Um eine Gefährdung für die Kontrollierenden zu reduzieren und um die Lastkraftwagen besser auf den Rastplatz leiten zu können, wird im Bereich der Kontrollstelle seitens der Polizei ein Geschwindigkeitstrichter ausgeschildert. Dieser reduziert die Geschwindigkeit von anfangs 100, auf zunächst 80 und schließlich im Bereich der Kontrolle auf 60 Stundenkilometer. Die Einhaltung der geforderten Geschwindigkeit wird per Geschwindigkeitsmessung kontrolliert. Da es bei den vergangenen Kontrollen zu einer hohen Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen gekommen ist, wird die Bevölkerung nun vorab informiert sowie sensibilisiert.

Blitzermeldung Südosthessen

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 4. Kalenderwoche 2024

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie im Bereich von Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

22.01.2024:

Dietzenbach, K 174 in Fahrtrichtung Rodgau (Wildunfallhäufung);

Obertshausen, Tempelhofer Straße (Schulweg);

Klein-Welzheim, Mainflinger Landstraße in Fahrtrichtung Mainhausen (Schule);

23.01.2024:

Bad Soden-Salmünster, L 3178 (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

24.01.2024:

Offenbach, Schubertstraße (Schule);

Neuberg, A 45 in Richtung Hanau, Parkplatz Pfingstweide (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

25.01.2024:

Neuberg, A 45 in Richtung Hanau, Parkplatz Pfingstweide (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

26.01.2024:

Hanau, Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Hanau (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

Bad Soden-Salmünster, A 66 in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz);

27.& 28.01.2024:

Bad Soden-Salmünster, A 66 in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz);

Offenbach, 19.01.2024, Pressestelle, Felix Geis