Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Kind von Hund gebissen,

Neu-Anspach, Westerfeld, Im Wiesengrund, Donnerstag, 18.01.2024, 15:45 Uhr

(da)In Neu-Anspach ist am Donnerstagnachmittag ein Kind von einem Hund gebissen worden. Gegen 15:45 Uhr spielte ein 11-jähriger Junge mit Freunden auf einem Feld in der Nähe der Straße „Im Wiesengrund“. Währenddessen seien zwei Frauen mit einem Hund vorbeigekommen. Der Hund sei auf den Jungen zugelaufen und habe ihn mehrfach in Beine und Rücken gebissen. Die Hundehalterinnen entfernten sich jedoch, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Pkw auf Schwimmbadparkplatz zerkratzt, Königstein, Le-Cannet-Rocheville-Straße, Mittwoch, 10.01.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 12.01.2024, 14:00 Uhr

(da)Unbekannte Täter zerkratzten in den vergangenen Tagen ein Fahrzeug auf einem Schwimmbadparkplatz in Königstein. Der Pkw, ein blaues Audi A3 Cabrio, war vom 10.01.2024, 15:00 Uhr bis zum 12.01.2024, 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Le-Cannet-Rocheville-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzten unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Audi. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrraddiebe in Bad Homburg,

Bad Homburg, Louisenstraße, Sonntag, 14.01.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 18.01.2024, 12:00 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntag bis Donnerstag schlugen Fahrraddiebe in Bad Homburg zu. Der Besitzer eines schwarzen E-Bikes der Marke Cube stellte dieses am Sonntag im Innenhof seines Wohnhauses in der Louisenstraße ab. Um es vor Diebstahl zu schützen, sicherte er es mit einem Schloss. Dies schreckte die Fahrraddiebe jedoch nicht ab und so musste am Donnerstagmittag festgestellt werden, dass das knapp 3.000 Euro teure Rad gestohlen worden war. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Streufahrzeug umgekippt,

Oberursel-Stierstadt, Taunusstraße, Donnerstag, 18.01.2024, 12:10 Uhr

(da)Angekündigter Schnee und Glätte sorgten in den letzten Tagen für viel Aufregung im Hochtaunuskreis. Glücklicherweise hielten sich die Auswirkungen aus polizeilicher Sicht in Grenzen und es kam nur vereinzelt zu Unfällen mit Sachschäden. Einen großen Beitrag hierzu leisteten die Streu- und Räumfahrzeuge, die in dieser Zeit unermüdlich im Einsatz waren. Einem kleineren Streufahrzeug wurde dies allerdings zum Verhängnis. Als es gegen 12:10 Uhr auf der Taunusstraße seine Arbeit verrichtete, geriet es beim Befahren eines Gehweges an die Bordsteinkante und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug von rund 2.500 Euro, es musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr und Mitarbeitende des Betriebshofes Oberursel beseitigt wurden.

Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Auf Hahn folgt Hahn, Leitungswechsel bei der Polizeistation Bad Homburg, Bad Homburg, 19.01.2024

(da)Ein neues Gesicht aber gleichen (Nach)-Namen gibt es bei der Polizeistation Bad Homburg. Zum Jahreswechsel hat Erster Polizeihauptkommissar Markus Hahn seine neue Stelle als Dienststellenleiter bei der Polizeistation Bad Homburg angetreten. Er beerbt damit seinen Vorgänger Ingo Hahn, den es im Rahmen seiner beruflichen Weiterentwicklung in den Main-Taunus-Kreis zog. Markus Hahn war zuletzt in leitender Funktion beim Polizeipräsidium Westhessen tätig. Begonnen hat seine polizeiliche Laufbahn jedoch nach seinem Eintritt in den Polizeidienst 1993 im Main-Taunus-Kreis. Hier lernte er, zumindest aus polizeilicher Sicht, auf verschiedenen Polizeistationen das Laufen und war zuletzt Dienstgruppenleiter in Eschborn, bis ihn sein Weg ins Polizeipräsidium führte. Als „Polizeiführer vom Dienst“ war er dort für die Koordination von Einsatzlagen im gesamten Präsidium zuständig, und zuletzt Leiter des Sachgebiets Sonderlagen. Erfahrung bringt er also reichlich mit. Die Polizeidirektion Hochtaunus mitsamt der Polizeistation Bad Homburg ist für ihn ein Novum, was den 47-Jährigen aber nicht abschreckt: „Ich freue mich auf die vielen neuen Gesichter innerhalb und auch außerhalb der Polizei.“ Langweilig wird es ihm auf seiner neuen Dienststelle bestimmt nicht werden. So konnte er in seinen ersten knapp drei Wochen bereits erste „Champagnerluft und Inspiration“ in Bad Homburg schnuppern und das „lebendige und erfindungsreiche“ Friedrichsdorf kennenlernen. Dabei legt er viel Wert darauf, die gute Arbeit seines Vorgängers fortzuführen, aber auch eigene Akzente zu setzen. „Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen weiterhin sicher fühlen. Dafür ist eine enge Vernetzung mit den Kommunen entscheidend, aber auch ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger.“ Privat fühlt sich Markus Hahn mit seiner Familie im Limburger Umland zu Hause. Hier ist er begeisterter Sportler und Triathlet. Ob er aber den Weg zur Arbeit von nun an auf dem Fahrrad oder gar als Jogger zurücklegen wird, bleibt abzuwarten.