Main-Taunus: Die Polizei-News

Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Donnerstag, 18.01.2024, gegen 18:30 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend kam es auf dem Chinonplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach war ein 17-Jähriger gegen 18:30 Uhr mit einem Unbekannten in Streit geraten, der zügig auch in Handgreiflichkeiten seitens des Unbekannten mündete. Die körperlichen Aggressionen richteten sich dann auch gegen den 16-jährigen Begleiter des 17-Jährigen, nachdem dieser versucht hatte, schlichtend einzugreifen. Im weiteren Verlauf kamen weitere bis dato unbekannte Personen hinzu, die gleichsam die beiden 16- und 17-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Anschließend flüchteten die Täter und ließen die beiden Leichtverletzten zurück. Die Geschädigten mussten zunächst nicht medizinisch versorgt werden.

Bei der Tätergruppierung soll es sich um etwa zehn dunkel gekleidete, jüngere Personen gehandelt haben. Zwei seien aufgefallen, da sie jeweils eine „Gucci“-Kappe trugen. Die Polizei geht nun ersten Ermittlungsansätzen nach und bittet um weitere sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Fahrzeug mit Steinen beschädigt,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Mittwoch, 17.01.2024, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 18.01.2024, 08:00 Uhr

(jn)Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in Schwalbach ist in der Nacht zum Donnerstag ein Pkw beschädigt worden. Unbekannte schlugen unter Zuhilfenahme eines oder mehrerer Steine die Heckscheibe des „Am Kronberger Hang“ abgestellten Wagens ein und flüchteten unerkannt. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Kontrolle verloren und in Gegenverkehr geraten, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3368, Donnerstag, 18.01.2024, 09:30 Uhr

(jn)Glücklicherweise ohne schwere Verletzungen ist am Donnerstagmorgen bei Hofheim ein Unfall ausgegangen, bei dem eine Autofahrerin in den Gegenverkehr geriet. Gegen 09:30 Uhr befuhr die 53-jährige, in Wallau wohnhafte Fahrerin eines Ford die L 3368 von Langenhain in Fahrtrichtung Wallau. Auf der Strecke geriet sie ins Schleudern und stieß mit ihrem Heck gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Transporters. Infolge des Unfalles erlitt die 53-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen, sie wurde vor Ort medizinisch behandelt. Indes blieb der 41-jährige VW-Fahrer unverletzt. Der Gesamtschaden an den zwei Kfz beläuft sich auf knapp 10.000 Euro, der Ford musste abgeschleppt werden.

Schneeglätte sorgt für Auffahrunfall, Schwalbach, Eschborner Straße, Donnerstag, 18.01.2024, 10:15 Uhr

(da)Schnee- und Eisglätte haben am Donnerstag in Schwalbach zu einem Auffahrunfall geführt, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 10:15 Uhr hielt ein Paketzustellfahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Fahrbahnrand der Eschborner Straße. Ein in Richtung Eschborn fahrender blauer Mitsubishi erkannte den Lieferwagen zu spät, konnte aufgrund der Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck auf. Die Beifahrerin des Mitsubishi erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die von einem Rettungswagen behandelt werden mussten. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.