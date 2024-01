Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots) – In den Nachmittagsstunden des 17.01.2024, rutschte ein

bislang unbekannter Pkw in der Ortsmitte Hirschhorn/Langenthal auf schneeglatter

Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den Pkw des

Geschädigten. Es wurde Sachschaden von ca. 4000 Euro verursacht, der Fahrer

flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an den

Polizeiposten Hirschhorn, Tel.: 06272-93050.

Darmstadt

Darmstadt: Autofahrer mit 25 km/h zu viel auf dem Tacho

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (19.01.) führte eine Polizeistreife

des 2. Polizeireviers in Darmstadt Geschwindigkeitsmessungen auf der

Rheinstraße, der Eschollbrückerstraße sowie der Bundesstraße 26 bei Griesheim

durch. Erfreulich war, dass sich die überwiegende Mehrheit an die

Geschwindigkeit hielt. Ein Autofahrer überschritt jedoch die erlaubten 50 km/h

innerhalb geschlossener Ortschaften. Trotz der winterlichen Wetterbedingungen

befuhr er die Eschollbrückerstraße mit 85 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein

Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Polizei kontrolliert Fahrräder / Meiste Mängel bei der Beleuchtung

Münster (ots) – In dieser Woche hat die Schule wieder begonnen und viele Kinder

sind mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Unterricht. Wenn die Räder nicht

verkehrssicher sind, kann es im Straßenverkehr schnell gefährlich werden. In

einer gemeinsamen Aktion von Ordnungspolizei der Gemeinde Münster, Polizei

Dieburg und Schule auf der Aue wurden daher am vergangenen Dienstagmorgen vor

Unterrichtsbeginn wieder stichprobenartig Fahrräder der Schülerinnen und Schüler

kontrolliert.

Von den rund 100 untersuchten Rädern wiesen 46 Mängel auf. „Die meisten

Beanstandungen gab es wegen defekter oder unzureichender Beleuchtung und

fehlender Reflektoren“, fasste Polizeihauptkommissar und Schutzmann vor Ort,

Michael Becker, zusammen.

Die Kinder bekamen ein Schreiben für ihre Eltern mit nach Hause, auf dem die

Mängel vermerkt wurden. Die Familien haben jetzt zwei Wochen Zeit, diese zu

beheben und müssen die Fahrräder dann erneut bei einem Kontrolltermin an der

Schule vorführen. Ordnungspolizei, Michael Becker von der Polizei und Lehrkräfte

werden dann gemeinsam überprüfen, ob alles umgesetzt wurde. Von der Kontrolle

erhoffen sich die Veranstalter einen Lerneffekt, damit künftig besser auf die

Verkehrssicherheit der Fahrräder geachtet wird.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Räder eine

funktionierende Beleuchtung und Reflektoren haben. Auch zusätzliche Lichter und

Reflektoren an Ranzen, Fahrradhelm und Kleidung sind sinnvoll. Diese Tipps

gelten natürlich genauso für alle erwachsenen Radlerinnen und Radler.

Eine Checkliste für ein verkehrssicheres Fahrrad gibt es beim ADAC: www.adac.de/

rund-ums-fahrzeug/zweirad/fahrrad-ebike-pedelec/kauf-ausruestung/fahrrad-ausrues

tung.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend, 18.01.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es am

Bahnübergang Weidenweg in Darmstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer

Straßenbahn und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte der

23-jährige Fußgänger aus Darmstadt im Bereich des Bahnübergangs die Gleise und

wurde von einer herannahenden Straßenbahn erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde

der 23-jährige schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht werden.

Für die Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Unfallstelle, insbesondere der Schienenverkehr, musste für mehrere Stunden

gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.:

06151-969 41310) zu wenden.

Gross-Gerau

Gernsheim: Polizei findet Drogen in Wohnung

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens haben Polizeibeamte am Dienstag (18.01.) die Wohnräume eines 43 Jahre alten Mannes durchsucht und wurden hierbei fündig. Rund ein halbes Kilo Crystal Meth, LSD-Trips, Amphetamin, Ecstasy-Pillen und eine größere Menge Streckmittel wurden von den Polizisten beschlagnahmt.

Der 43-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.