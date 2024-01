Frankfurt – Nordend: Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme

Frankfurt (ots) – (yi) In der Nacht zum Donnerstag, den 18.01.2024, fiel

Polizeibeamten ein weißer Audi A5 auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit

durch das Bahnhofsgebiet fuhr.

Gegen 01:15 Uhr bemerkten die Beamten das Auto und entschieden sich dieses einer

Verkehrskontrolle in der Poststraße zu unterziehen. Der 32-jährige Fahrer

missachtete die Anhaltezeichen und beschleunigte innerorts auf bis zu 200 km/h

um sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Aufgrund der hohen

Geschwindigkeit verlor die Streife den Raser vorerst aus den Augen. Einer

anderen Streife fiel der Mann mit dem rasanten Fahrstil erneut auf, als er in

die Adickesallee einbog. Die Streife konnte zu dem Fahrzeug aufschließen und den

Flüchtigen außerhalb des Autos festnehmen.

Das Fahrzeug konnte ersten Ermittlungen zur Folge als Diebstahlfahrzeug

identifiziert werden.

Die Beamten verbrachten den 32-Jährigen mit dem Ziel der richterlichen

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Frankfurt – Ostend: Verkehrskontrolle mit Folgen

Frankfurt (ots) – (yi) In den frühen Stunden des 18.02.2024 führten

Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Wittelsbacherallee durch, welche in

einer Festnahme endete.

Die Beamten unterzogen den 28-jährigen Fahrer gegen 02:30 Uhr einer

Fahrzeugkontrolle. Hierbei zeigte dieser sichere Anzeichen unter Drogeneinfluss

zu stehen. Der 28-Jährige stimmte einem Urintest zu, welcher positiv anschlug.

Die Polizisten entschlossen sich daraufhin das Auto zu durchsuchen und zogen

hierfür Drogenspürhündin Karla hinzu. Sie erschnüffelte ca. neun Gramm Kokain

sowie ca. 19 Gramm MDMA.

Anschließend verbrachten die Beamten den Tatverdächtigen, welcher sich nun des

illegalen Handelns mit Kokain und MDMA sowie der Trunkenheit im Verkehr

verantworten muss, mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Frankfurt – Ostend: Einbruch in Lagerhalle

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.01.2024) kam

es im Ostend zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte entwendeten aus

dieser Metall im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Diebe zwischen 22:50 Uhr und 01:15

Uhr in der Hanauer Landstraße zu. Sie verschafften sich mit einer Leiter Zutritt

in die Halle einer Metallhandlung, beschädigten dabei mehrere Glasbausteine und

hebelten eine Zugangstür auf. Anschließend entwendeten sie mehrere, teils bis zu

vier Meter lange Kupferrohre, mit denen sie die Lagerhalle und das Gelände in

nördliche Richtung verließen. Im weiteren Verlauf luden sie das Diebesgut

mutmaßlich auf einem angrenzenden Recyclinghof in ein bereitgestelltes Fahrzeug.

Danach entfernten sie sich unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro

geschätzt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim zuständigen 5.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10500 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Ostend: Einbruch in Lagerhalle

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.01.2024) kam

es im Ostend zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte entwendeten aus

dieser Metall im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Diebe zwischen 22:50 Uhr und 01:15

Uhr in der Hanauer Landstraße zu. Sie verschafften sich mit einer Leiter Zutritt

in die Halle einer Metallhandlung, beschädigten dabei mehrere Glasbausteine und

hebelten eine Zugangstür auf. Anschließend entwendeten sie mehrere, teils bis zu

vier Meter lange Kupferrohre, mit denen sie die Lagerhalle und das Gelände in

nördliche Richtung verließen. Im weiteren Verlauf luden sie das Diebesgut

mutmaßlich auf einem angrenzenden Recyclinghof in ein bereitgestelltes Fahrzeug.

Danach entfernten sie sich unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro

geschätzt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim zuständigen 5.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10500 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.