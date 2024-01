Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Wohnung durchwühlt –

Die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Erzweg rückte am Mittwoch in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 06.30 Uhr und 20.45 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon, brachen die Tür auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Wertsachen öffneten die Diebe Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen im Erzweg in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.