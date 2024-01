Marburg- Farbbeutel geworfen

In der Nacht von Dienstag (16.01.2024) auf Mittwoch (17.01.2024) zogen Vandalen durch die Lutherstraße. Sie warfen Farbbeutel, gefüllt mit weißer Farbe, gegen die Hauswand eines Verbindungshauses. Zudem ließen sie aus den Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen, die Luft heraus. Der Schaden an der Hauswand wird mit 1.000 Euro beziffert. Wem sind zwischen 00:15 Uhr und 00:50 Uhr verdächtige Personen in der Lutherstraße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Exhibitionist am Schloßbergcenter

Am Donnerstagabend (11.01.2024), gegen 20:15 Uhr war eine 22-jährige Marburgerin zu Fuß Im Schloßbergcenter unterwegs. Sie ging durch das Center bis zum Hinterausgang der in Richtung der Straße „Am Plan“ führt. Etwa 20 Meter linksseitig des Ausgangs in Richtung der Treppen zur Oberstadt bemerkte sie einen Mann, der sich an der Ecke zum Hintereingang aufhielt. Er sah sie an und zog seine Hose, sowie die Unterhose herunter. Dadurch wurde der Blick frei auf seien entblößten Unterkörper. Die 22-Jährige entfernte sich von dem Mann, es kam zu keiner weiteren Belästigung. Der Mann war 30-35 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 cm groß und eher dünn. Er hatte eine helle Haut, einen kleinen Mund und starke Nasolabialfalten. Bekleidet war er mit einer dunklen Wollmütze, schwarzer gesteppter Winterjacke und Jeanshose. Wem ist die Person aufgefallen? Vor wem hat sich der Unbekannte möglicherweise ebenfalls entblößt? Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Münchhausen-Vollmar: Unfallflucht in Sackgasse

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag (13.01.2024) im Tannenweg bittet die Polizei um Hinweise. Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf der rechten Seite am Ende der Sackgasse geparkten weißen Toyota und flüchtete im Anschluss. Die Reparatur an der hinteren Stoßstange des Aygo wird 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen schwarzen SUV mit SI-Kennzeichen handelt, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.