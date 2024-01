Gießen: Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen – U-Haft

Am Donnerstag (11.01.2024) nahmen Gießener Polizeibeamte einen 27-Jährigen Mann in Gießen fest. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei.

Dem Festgenommenen werden im Zeitraum von Ende 2023 bis Anfang 2024 derzeit über zwanzig Einbrüche in Gewerberäume in Stadt und Landkreis Gießen zugeordnet. Die Ermittlungen erhärteten den dringen Verdacht gegen den Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft.

Durch verdeckte Maßnahmen gelang es den Ermittlern, nicht nur den Verdächtigen selbst, sondern auch die temporäre Unterkunft des Mannes ohne festen Wohnsitz im Stadtgebiet zu lokalisieren. Die Wohnung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen durchsucht. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Beweismittel sicher, die den Tatverdacht noch weiter erhärten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Beamten den 27-Jährigen am Donnerstag (11.01.2024) einer zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Darüber hinaus werfen die Ermittler dem Mann noch Diebstähle aus einem Altenheim in Gießen von August 2023 vor. Diesbezüglich erließ die Richterin ebenfalls einen weiteren Untersuchungshaftbefehl.

Die Beamten lieferten den Festgenommen daher in eine Justizvollzugsanstalt ein. Im Laufe der weiteren Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass der Verdächtige für weitere Einbrüche in Betracht kommt.

(Anmerkung: Bei dem beigefügten Bild handelt es sich um ein vom Polizeipräsidium Mittelhessen gerfertigtes Symbolbild, welches die Redaktionen gerne übernehmen können.)

Lollar: An Kirche randaliert

In Odenhausen trieben Vandalen an einer Kirche in der Pfarrgasse ihr Unwesen. Die Unbekannten beschädigten Fallrohre an der Kirche. Ebenso rissen sie Scheinwerfer heraus, sodass Stromkabel offen herabhingen. Die Tat, die der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, ereignete sich bereits irgendwann vor dem 25.11.2023. Der entstandene Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Hundert Euro betragen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wem ist im Bereich der Kirche vor dem 25.11.2023 etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Trickdiebin macht Beute

Nachdem Hausbewohner in Allendorf im Internet nach einer Putzfrau suchten, erschien am Mittwoch (17.01.2024) eine unbekannte Frau zum Probeputzen. Sie putze zunächst die Räume, in einem unbeobachteten Moment verließ die Unbekannte plötzlich das Einfamilienhaus.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass sie u.a. Schmuck und Bargeld aus dem Haus gestohlen hatte. Der Wert ihrer Beute beträgt über 20.000 Euro.

Die Diebin soll eine südländische Erscheinung haben. Sie hatte eine kräftige Statur, war etwa 160 cm groß und hatte schwarze, lange, zum Zopf gebundene Haare. Sie trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Leggins. Zudem hatte sie eine schwarze Tasche dabei und trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Unbekannte zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr in Allendorf gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei.

Wettenberg: Steuergerät geklaut

In Launsbach klaute ein Unbekannter das Steuergerät einer Walze. Dazu schlug er die Seitenscheibe des Führerhauses der in der Straße Lahnbergsweg stehenden Walze ein. Aus dem Inneren klaute er das Gerät, was einen Wert von etwa 8.000 Euro hat. Der Dieb schlug irgendwann im Zeitraum zwischen 15.12.2023 und 17.01.2024 zu.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Lollar: Werkzeuge aus Transporter mitgenommen

Auf bislang unbekannte Weise öffneten Unbekannte die Heckklappen zweier Transporter und klauten daraus zwei Bohrer. Die Fahrzeuge standen geparkt auf einem Hof. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl am Mittwoch (17.01.2024) gegen 02.45 Uhr. Der Wert der gestohlenen Maschinen der Marke „Hilti“ beträgt etwa 1.300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges auf dem Hof in der Straße Kirchgarten bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Kinderfahrrad gestohlen

Ein blaues Kinderfahrrad der Marke „Orbea“ klaute in Unbekannter zwischen Freitag (12.01.2024), 10 Uhr und Samstag (13.01.2024), 11 Uhr. Das 24-Zoll-Rad stand unverschlossen vor dem Haus der Besitzer in der Carl-Ulrich-Straße in Wieseck.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Linden: Spiegel abgefahren

Am Montag (15.01.2024) gegen 15.20 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Großen-Linden. In der Moltkestraße kam dem Fahrer eines roten Opel Corsas ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Beim Passieren einer engen Stelle touchierten die Außenspiegel der Fahrzeuge einander. Statt anzuhalten, fuhr der unbekannte Unfallbeteiligte aber einfach weiter.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Hungen: Haus bei Unfall beschädigt

Aufgrund der Spurenlage vermuten die Ermittler, dass ein größeres Fahrzeug, ggf. ein LKW, ein Haus in Trais-Horloff beschädigt hat. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (10.01.2024) und Montag (15.01.2024) verursachte der Unbekannte einen Schaden an der Hauswand, der ersten Schätzungen zufolge mindestens 1.500 Euro beträgt. Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichte als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Telefonnummer 06401/91430.

Linden: BMW fährt Spiegel ab

Einen beschädigten Außenspiegel hat der Besitzer eines Kias in Leihgestern zu beklagen. Laut Zeugen fuhr ein BMW, der nicht näher beschrieben wurde, gegen den Spiegel des parkenden Kias. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher jedoch einfach davon.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (16.01.2024) gegen 17 Uhr in Höhe der Hauptstraße 40.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.