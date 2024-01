Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag und Mittwoch 09.00 Uhr haben Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen ESW-DH 58 von einem blauen Ford Focus abmontiert und geklaut, der in Bad Sooden-Allendorf in der Hohlgasse (Parkplatz Einmündung Ackerstraße) abgestellt war. Der Stehlschaden wird mit 15 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Im Balzerbornweg in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte aus einem geparkten VW Polo ein 15-Zoll Laptop der Marke HP geklaut. Der Computer im Wert von 450 Euro lag auf dem Beifahrersitz, der Wagen war zur Tatzeit mutmaßlich unverschlossen. Ereignet hat sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 06.45 Uhr und 15.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Auto übersehen; Schaden 2000 Euro

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Sontra ist am Mittwoch gegen 10.38 Uhr in der Burhaver Straße in Sontra rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Dabei hat der Senior den Wagen eines ebenfalls aus Sontra stammenden 64-Jährigen übersehen, der mit seinem Auto aus Richtung Vimoutiersstraße kommend, in Richtung „Hinter der Mauer“ unterwegs war. Der Unfallschaden liegt bei 2000 Euro.

Parkrempler

Einen Bagatellschaden in Höhe von 100 Euro verursachte eine 72-jährige Autofahrerin aus Sontra am Mittwoch gegen 13.58 Uhr an einem geparkten Ford Transit. Die Frau wollte in der Hüttenstraße aufgrund eines dort haltenden Rettungswagens wenden, fuhr dabei rückwärts und übersah dann den am Straßenrand geparkten Kleintransporter. An ihrem eigenen Wagen entstand dabei augenscheinlich kein Schaden.

Polizei Witzenhausen

Hütte abgebrannt; Schaden 15.000 Euro

Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über eine in Brand stehende Hütte zwischen Dohrenbach und Gut Fahrenbach in der Nähe der Fischteiche informiert. Gegen 14.15 Uhr rückten Einsatzkräfte dorthin aus, hatten aber aufgrund der Witterung und der Lage der Hütte zunächst Schwierigkeiten dorthin zu gelangen. Als es er der Feuerwehr gelang, zur Brandbekämpfung vorzudringen, war die Hütte bereits größtenteils niedergebrannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit 15.000 Euro angegeben. Personen kamen nicht zu schaden. Auslöser des Feuers war laut Bericht der Beamten aus Witzenhausen augenscheinlich ein in Betrieb genommener Räucherofen in der Hütte, der sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts übermäßig erhitzt hat.

Unfälle mit Witterungsbezug im WMK

Im Werra-Meißner-Kreis kam es mit dem Einsetzen des Schneefalls im Laufe des gestrigen Mittwochnachmittags in der Folge auch zu dem ein-oder anderen Verkehrsunfall, der auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen war.

Um 14.58 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 27/Einmündungsbereich B 400, weil ein 22-jähriger Autofahrer aus Melle (LK Osnabrück) beim Abbiegevorgang auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und auf den vorausfahrenden Wagen eines 45-Jährigen aus Georgenthal (LK Gotha) auffuhr. Das Auto des Verursachers ist dabei mit 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen werden und musste zudem abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an dem anderen Fahrzeug wird dagegen mit 500 Euro angegeben.

Auf winterglatter Fahrbahn gegen einen Baum gerutscht ist ein 43-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 16.14 Uhr auf der L 3249 zwischen Hornel und Weißenhasel. Kurz vor dem Abzweig nach Mönchhosbach habe er seinen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Fahrzeug (Farbe, Typ, Kennzeichen nicht bekannt) ausweichen müssen, woraufhin es zur Kollision mit dem Baum gekommen sei. Das andere Fahrzeug fuhr nach Angaben des 43-Jährigen weiter. Das verunfallte Auto musste abgeschleppt werden, der Fahrer erlitt eine Verletzung im Gesichtsbereich, weswegen ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Zeugen des Unfalls werden hier gebeten sich mit der Polizei in Sontra hinsichtlich des entgegenkommenden, flüchtigen Fahrzeugs in Verbindung zu setzen unter der Nummer 05653/9766-0.

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 18-jähriger Autofahrer aus Eschwege, der gegen 16.00 Uhr auf der L 3244 von Aue in Richtung Niederdünzebach unterwegs war. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn, geriet der 18-Jährige mit seinem Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich auf der linken Fahrzeugseite. Der Schaden an dem Auto wird mit 5000 Euro angegeben. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber vor Ort keine medizinische Versorgung. Zudem ging bei der Kollision noch ein Leitpfosten zu Bruch.

Auf der L 3239 zwischen Weißenbach und Dudenrode ist ein 61-jähriger Autofahrer aus Bochum ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen, weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Wetterverhältnisse angepasst hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 20.52 Uhr. Beim Abkommen von der Fahrbahn kollidierte der Fahrer mit einem Verkehrszeichen und landete rechts neben der Fahrbahn in einem Feld. Die Schäden sind noch nicht beziffert.

Daneben wurden vereinzelt auch Verkehrsbehinderungen bekannt. U.a. unterstützten die Beamten im Bereich Sontra mit kurzzeitiger Verkehrsregelung einen Lkw-Fahrer, der sich gegen 15.44 Uhr festgefahren hatte, sich dann aber aus eigener Kraft wieder aus seiner misslichen Lage befreien konnte. In einem weiteren Fall halfen die Beamten der Polizei Witzenhausen einer Frau, die gegen 22.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geraten war und sich im Bereich Nordbahnhofsweg festgefahren hatte. Zu Beschädigungen kam es in den beiden Fällen nicht.