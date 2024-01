Streit am Bahnsteig endet mit Einsatz von Pfefferspray – Bundespolizei sucht Zeugen!

Kassel (ots) – Eine zunächst verbale Auseinandersetzung im Zug eskalierte

gestern Abend (18.1. / 23:03 Uhr) auf Bahnsteig 8 im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe. Ein 37-jährige Mann aus Kassel soll zuvor in der

Regionalbahn 4 auf der Fahrt von Korbach in Richtung Kassel (23034) mit einem

32-Jährigen aus Bad Arolsen und seinem bislang unbekannten Begleiter in einen

Streit geraten sein. Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe soll diese schließlich in

einer körperlichen Auseinandersetzung geendet haben. Der Begleiter des

32-Jährigen aus Bad Arolsen soll dem 37-Jährigen mit ausgestrecktem Bein gegen

den Brustkorb gesprungen sein, sodass die-ser zu Boden fiel. Daraufhin soll der

37-jährige Kasseler ein Tierabwehrspray gezogen und es in Richtung des

Angreifers eingesetzt haben. Jedoch verfehlte er den Angreifer und traf den

daneben stehenden 32-Jährigen und aufgrund des entstandenen Sprühnebels sich

selbst. Eine verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm den

Sachverhalt auf. Der bislang unbekannte Begleiter konnte unerkannt fliehen,

bevor die Beamten eintrafen. Der 37-Jährige und der 32-Jährige mussten aufgrund

von Augenreizungen medizinisch behandelt werden. Eine Mitnahme ins Krankenhaus

war nicht notwendig.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder dem unbekannten Begleiter machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.