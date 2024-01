Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Mittwoch, 17.01.2024, 19:15 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt in Friedrichsdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Kurz nach 19:00 Uhr betrat ein Mann den Markt in der Hugenottenstraße. Dort ging er gezielt zu den Spirituosen und steckte eine Flasche in einen mitgebrachten Rucksack. Anschließend begab er sich direkt zu den Kassen. Hier wollte er jedoch nicht bezahlen, sondern steuerte zielstrebig den Ausgang an. Er wurde jedoch von einer Mitarbeiterin auf den Alkohol im Rucksack angesprochen, die sich ihm auch in den Weg stellte. Daraufhin wurde der Dieb handgreiflich, schubste die Frau beiseite und flüchtete in Richtung Sparkasse. Bei dem Ladendieb handelte es sich um einen etwa 40 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann. Nach Angaben der Angestellten hatte er eine normale Statur, keinen Bart und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Außerdem habe er eine osteuropäische Sprache gesprochen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, Basecap und Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Versuchter Einbruch auf Baustellengelände, Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße, Dienstag, 16.01.2024, 23:50 Uhr

(da)Am Dienstagabend versuchten Einbrecher ihr Glück auf einer Baustelle in Bad Homburg. Kurz vor Mitternacht gelangten die Eindringlinge über einen Zaun auf das Gelände in der Justus-von-Liebig-Straße. Auf ihrer Diebestour über das weitläufige Gelände gingen sie nicht zimperlich vor und beschädigten auf ihrer Suche nach Beute mehrere Planen und andere Gegenstände. Wirklich fündig wurden sie jedoch nicht, sodass sie schließlich ohne Beute das Weite suchten. Bei den Einbrechern handelte es sich um drei Männer. Einer trug eine dunkle Jacke, darunter einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Hose und Turnschuhe. Der Zweite trug eine dunkle Lederjacke und dunkle Turnschuhe. Sein Gesicht hatte er mit einer Baseballkappe verdeckt. Der dritte Täter trug eine helle Jacke, Jeans und helle Schuhe. Während der Tat führte er einen Bolzenschneider mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Grundschule,

Oberursel, Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße, Sonntag, 14.01.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 07:00 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntag auf Montag kam es an einer Grundschule in Oberursel zu einer Sachbeschädigung. Die unbekannten Vandalen machten sich zwischen 15:00 Uhr und 07:00 Uhr des Folgetages an der Gegensprechanlage der Grundschule Weißkirchen in der Bischof-Brand-Straße zu schaffen und zerstörten diese. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Diebstahl in Shisha-Bar,

Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Freitag, 12.01.2024 bis Dienstag, 16.01.2024, 16:00 Uhr

(da) Zwischen Freitag und Dienstagnachmittag konnten Unbekannte in einer Shisha-Bar in Oberursel nicht zwischen Dein und Mein unterscheiden. Zu einem noch nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt drangen die Diebe in das Innere der Bar in der Hans-Mess-Straße ein. Dort nahmen sie zwei Fernsehgeräte an sich, die in der Bar gelagert waren. Mit dieser Beute entkamen die Täter unerkannt. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 9260-0 entgegen.

Zeugensuche nach Unfall,

Bad Homburg, Dietigheimer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 21:15 Uhr

(da)Nach einem Unfall in Bad Homburg ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 21:15 Uhr war eine schwarze Mercedes E-Klasse auf der Dietigheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung Höllsteinstraße geriet der Wagen außer Kontrolle und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Unfall war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mercedes derzeit nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Im Fahrzeug selbst befanden sich zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Beide Personen standen unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Da deren Fahrereigenschaft bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, bittet die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 120-0 zu melden. Wer hat den Unfall, beziehungsweise die Situation unmittelbar vor oder nach dem Unfall gesehen?

Erhitzte Gemüter und Unfallflucht,

B 8 zwischen Glashütten und Königstein, Mittwoch, 17.01.2024, 08:45 Uhr

(da)Am Montagmorgen kam es im Zuge eines Streits zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zu einer Beleidigung und einer Unfallflucht. Gegen 08:00 Uhr befuhren ein weißer Peugeot und ein schwarzes Wohnmobil die B 8 von Glashütten kommend in Richtung Königstein. Bereits hier soll es zu Überholmanövern der beiden Fahrzeuge untereinander gekommen sein, was die Gemüter der beiden Fahrer erhitzte. Innerorts in Königstein mussten nun beide aufgrund einer roten Ampel anhalten. Hier habe der 50-jährige Wohnmobilfahrer den 52-jährigen Peugeot-Fahrer auf seine Fahrweise ansprechen wollen, dieser habe ihm jedoch nur den Mittelfinger gezeigt und sei dann davongefahren. Dabei sei er zunächst in die geöffnete Fahrertür des Wohnmobils gefahren und dann geflüchtet. Der Wohnmobilfahrer verständigte daraufhin die Polizei, die den 52-Jährigen und sein Fahrzeug im 12 km entfernten Oberursel kontrollieren konnte. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Der Unfallschaden wird derzeit auf rund 2.500 Euro geschätzt.