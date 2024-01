Main-Taunus: Die Polizei-News

Räuber scheitert und flüchtet,

Eschborn, Unterortstraße, Donnerstag, 18.01.2024, 09:07 Uhr

(jn)Heute Morgen hat ein bewaffneter Täter ein Geschäftsgebäude in Eschborn betreten und versucht, Bargeld zu erbeuten. Trotz einer umfangreichen Fahndung der Polizei gelang dem Räuber unerkannt, jedoch mit leeren Händen, die Flucht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte um 09:07 Uhr eine Bankfiliale in der Unterortstraße betreten und Geld gefordert. Diese Forderung soll er durch Zeigen einer Schusswaffe untermauert haben. Als dem Räuber lediglich Münzgeld gezeigt wurde, verließ dieser fußläufig und fluchend das Gebäude in Richtung Eschenplatz. Verletzt wurde niemand. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat fahndeten zahlreiche Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Westhessen – mit Unterstützung der Bundespolizei sowie des Polizeipräsidiums Frankfurt – für mehrere Stunden nach dem Täter, wobei auch Polizeihunde zum Einsatz kamen. Am Tatort wurde eine intensive Spurensuche durchgeführt. Bis dato konnte von der Polizei weder der Tatverdächtige angetroffen noch eine mögliche Tatwaffe aufgefunden werden.

Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß sowie dunkel bekleidet gewesen sein und habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Zudem trug er eine lange Daunenjacke mit Kapuze und eine weiße FFP2-Maske.

Die Ermittlungen dauern an und werden von der zuständigen Kriminalpolizei in Sulzbach geführt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Falsche Paketboten überfallen Seniorin, Hattersheim am Main, Okriftel, Grimmweg, Mittwoch, 17.01.2024, 11:40 Uhr bis 12:20 Uhr

(jn)Am Mittwochmittag ist in Okriftel eine 86-jährige Frau zuhause von zwei unbekannten Männern überfallen worden, die sich als Paketboten ausgegeben hatten. Erfreulicherweise blieb die Geschädigte körperlich unverletzt.

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge klingelte zunächst einer der Räuber gegen 11:40 Uhr an der Haustür der 86-Jährigen im Grimmweg und gab sich als Paketbote aus. Als die Geschädigte die Tür geöffnet hatte, wurde sie von dem falschen Paketboten in das Haus gedrängt. Zudem betrat nun auch ein zweiter Mann die Wohnräume, woraufhin sie gefesselt wurde. Hiernach machte sich das Duo auf die Suche nach Wertgegenständen und verließ das Wohnhaus gegen 12:20 Uhr mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Dabei ließen sie die Geschädigte gefesselt zurück. Kurz darauf gelang es der unverletzt gebliebenen Frau, sich selbst zu befreien und den Notruf zu wählen. Den Aufzeichnungen einer Videokamera nach waren die Räuber zwei 25 bis 30 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Männer, wobei einer der Täter etwas größer war als der andere. Beide trugen dunkle Schuhe und Hosen und hatten einen blauen medizinischen Mundschutz auf. Zudem war einer mit einer auffälligen zweifarbigen Jacke bekleidet, die im unteren Bereich schwarz und ab Brusthöhe inklusive der Kapuze rot war, und hatte ein rotes Paket bei sich.

Wer hat am Mittwochmittag zwei verdächtige Männer im Hattersheimer Stadtteil Okriftel gesehen, die ein rotes Paket bei sich hatten? Wem ist im Grimmweg ein Mann mit einer zweifarbigen Jacke aufgefallen? Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Raub unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden, Schwalbach am Taunus, Ostring, Dienstag, 16.01.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 17.01.2024, 07:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es in einem Schwalbacher Haus zu einem Einbruch. Der oder die Kriminellen betraten das Grundstück im Ostring und machten sich dann mit einem Werkzeug an einem im Erdgeschoss gelegenen Fenster zu schaffen. Letztendlich zerschlugen sie das Fensterglas, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Büros. Bis dato liegen der Polizei keine Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut vor, so dass die Täter wohl mit leeren Händen flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Frontal mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Mittwoch, 17.01.2024, 15:38 Uhr

(jn)In Hofheim ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, infolgedessen zwei Personen verletzt wurden. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Um 15:38 Uhr befuhr ein 60-jähriger Suzuki-Fahrer aus dem Hochtaunuskreis den Schmelzweg von der Hofheimer Straße kommend in Fahrtrichtung der Zeilsheimer Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 60-Jährige dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem BMW einer 41-jährigen Hofheimer kollidierte. Während die 41-Jährige Verletzungen erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, konnte der 60-jährige Unfallverursacher nach einer medizinischen Behandlung an der Unfallstelle entlassen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt werden.