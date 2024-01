Wiesbaden: Die Polizei-News

Feuer in einem Zwischendeck fordert Feuerwehr und Rettungsdienst

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Abend wurde der Zentralen Leitstelle gegen 20:30 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Wiesbadener Innenstadt gemeldet. Daraufhin wurden Kräfte der Feuerwache 1 und 2 der Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie des Rettungsdienstes entsandt.

Vor Ort konnte ein Brand in einer Zwischendecke festgestellt werden, glücklicherweise hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen, es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Erkundung ins Gebäude geschickt. In dem Gebäude konnte durch die Feuerwehr eine Katze gerettet und ins Freie gebracht werden. Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Es waren insgesamt 20 Personen betroffen, welche vom Rettungsdienst gesichtet und durch die schnelle Einsatzgruppe Betreuung, sowie die Seelsorge in Notfällen vor Ort in einem Bus der ESWE Verkehr betreut wurden. Die ganze Maßnahme wurde durch den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst koordiniert.

Aufgrund der Dauer des Einsatzes wurde die Feuerwache 1 und 2 durch die Freiwillige Dotzheim und Biebrich besetzt.

Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Seelsorger in Notfällen im Einsatz.

Taschendiebe bestehlen 90-Jährige,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 12:45 Uhr

(da)Zwei dreiste Taschendiebe haben am Mittwochmittag in Wiesbaden eine

90-jährige Frau bestohlen. Die 90-Jährige kam gerade vom Einkaufen in der

Hochheimer Straße, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sie

vermeintlich nach dem Weg fragte. Dadurch abgelenkt bemerkte die Dame nicht, wie

ein zweiter Mann ihr geschickt die Geldbörse aus dem Rollator stahl. Die beiden

Taschendiebe machten sich anschließend zu Fuß aus dem Staub. Es handelte sich um

zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit südländischem Aussehen. Einer der beiden

hatte eine Halbglatze, trug eine beigefarbene Jacke und war etwa 1,80 Meter

groß. Er sprach gebrochen Deutsch. Sein Partner war etwa 1,75 Meter groß und

trug ebenfalls eine beigefarbene Jacke, diese jedoch mit blauen Applikationen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

17-Jährige von Unbekanntem unsittlich berührt, Wiesbaden, Rauenthaler Straße,

Dienstag, 16.01.2024, 17:00 Uhr

(da) Eine 17-Jährige ist am Dienstag in Wiesbaden von einem Unbekannten

unsittlich berührt worden. Die junge Frau war gegen 17:00 Uhr auf der

Rauenthaler Straße unterwegs, als sich ihr von hinten ein Junge näherte, ihr ans

Gesäß fasste und anschließend flüchtete. Der Junge soll 12 oder 13 Jahre alt und

etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze

schwarze Haare gehabt. Er sei mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze bekleidet

gewesen. Darunter habe er einen Kapuzenpullover getragen, der um die Hüfte

geschnürt gewesen sei, sowie eine enge Hose. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Streit in Linienbus eskaliert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 10:10 Uhr

(he)Gestern Vormittag kam es in Wiesbaden in einem Linienbus zu einem Streit

zwischen zwei 19 und 25 Jahre alten Männern, in dessen Verlauf man sich

gegenseitig angriff und verletzte. Beide Personen waren gegen 10:10 Uhr in einem

Linienbus unterwegs, als es in der Dotzheimer Straße zu einem zunächst verbalen

Streit kam. In diesen steigerten sich die zwei Wiesbadener dermaßen hinein, dass

es unter anderem zum Austausch von Kopfnüssen und Schlägen gekommen sein soll.

Beide Parteien wurden verletzt, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Die

hinzugerufene Streife nahm entsprechend eine Strafanzeige wegen wechselseitiger

Körperverletzung auf. Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden

Ermittlungen, welche das 1. Polizeirevier übernommen hat.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde, Bad

Schwalbach, Adolfstraße, Montag, 15.01.2024, 13:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024,

07:30 Uhr

(jn)Anfang der Woche kam es zu einem versuchten Einbruch in einer

Kirchengemeinde in Bad Schwalbach. Ersten Erkenntnissen nach im Tatzeitraum

zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen betraten die Täter das Kirchengebäude

in der Adolfstraße und machten sich gewaltsam an einer Bürotür zu schaffen. Sie

verursachten einen geringen Sachschaden und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078 0.

Fenster mit Stein eingeworfen,

Idstein, Wörsdorf, Hauptstraße, Mittwoch, 17.01.2024, 20:49 Uhr

(jn)Am Mittwochabend warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen das Fenster

eines Einfamilienhauses und verursachte einen Sachschaden. Um 20:49 Uhr nahm die

Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße im Ortsteil Wörsdorf einen

Schlag wahr und stellte in der Folge eine zerstörte Fensterscheibe fest.

Ursächlich dafür war ein durch das Fenster geworfener Stein. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 –

0.

Schranke beschädigt und geflüchtet – 15.000 Euro Schaden, Aarbergen,

Kettenbach, Passavant-Geiger-Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 07:30 Uhr bis 07:45

Uhr

(jn)In Aarbergen-Kettenbach kam es am Mittwochmorgen zu einer

Verkehrsunfallflucht. Zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr beschädigte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Verlassen eines Betriebsgeländes in der

Passavant-Geiger-Straße eine Schranke im Einfahrtsbereich und verursachte einen

Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von

der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die zuständige Polizei in Bad Schwalbach unter

der Rufnummer 06127 / 7078 – 0 entgegen.