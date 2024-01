Darmstadt

Südhessen: Polizei zieht Bilanz nach Straßenglätte am Donnerstag

Südhessen (ots) – Auch am Donnerstagmorgen (18.01.) hatten die Bürgerinnen und

Bürger Südhessens teilweise mit Schnee und Glätte auf den Straßen zu kämpfen.

Besonders glatt war es in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 47

zwischen Reichelsheim und Michelstadt. Hier blockierten mehrere liegengebliebene

Autos und Lastwagen die Fahrbahn. Auch auf der L 3399 zwischen Neunkirchen und

Winterkasten war die Straße so vereist, dass viele Autos die Fahrspur

blockierten. Hier musste ein Streufahrzeug erst Schneeketten aufziehen, um die

Straße von Eis befreien zu können. Glück im Unglück hatte ein Fahrer eines

Streufahrzeugs, der zwischen der Landesstraße 3098 und der Burg Frankenstein in

einer Feldgemarkung aufgrund der Glätte mit seinem Lastwagen umkippte. Der

Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Auf der Bundesstraße 38, Höhe Roßdrof, kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab,

der noch immer mit Sommerreifen unterwegs war. Neben einigen kleineren Unfällen

im gesamten Gebiet Südhessens, bei denen lediglich Sachschaden entstand, wurde

bei einem Unfall auf der L 3260 in Höhe Michelstadt ein Autofahrer leicht

verletzt. Er geriet aktuellen Ermittlungen zufolge aufgrund der Glätte ins

Schleudern und prallte gegen einen Baum. Zu einem Auto im Straßengraben zwischen

Birkenau-Reisen und Ober-Mumbach wurde eine Polizeistreife aus Heppenheim

gerufen. Während der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei

dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Ordnungshüter.

Der Fahrer war mit 1,39 Promille von der Fahrbahn abgekommen. Er musste

anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Darmstadt: Hessenderby am Wochenende / Verkehrsbeeinträchtigungen in Darmstadt erwartet

Darmstadt (ots) – Am Samstag (20.01.) findet das Bundesligaspiel zwischen dem SV

Darmstadt 98 und der SG Eintracht Frankfurt, das sogenannte Hessenderby, statt.

Aufgrund der Sportveranstaltung werden im Stadtgebiet von Darmstadt

Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern

sowie Besucherinnen und Besuchern, sich auf verstärktes Verkehrsaufkommen

einzustellen und, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Besucher

des Spiels werden gebeten, die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten zu nutzen. Die

Anweisungen der Polizei- und Ordnungskräfte sind zu beachten.

Erfahrungsgemäß ist in der Nähe des Stadions und auf den Hauptverkehrsachsen mit

erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, insbesondere in dem Zeitraum der Vor- und

Nachspielphase. Besucher des Spiels sollten daher zusätzliche Zeit für die An-

und Abreise einplanen. Aufgrund von möglichen Fanmärschen ist um die Mittagszeit

beziehungsweise dem frühen Nachmittag mit kurzfristigen Straßensperrungen

ausgehend vom Südbahnhof und gegebenenfalls der Innenstadt in Richtung des

Stadions zu rechnen. Die Polizei wird mögliche Märsche begleiten und ist mit

Einsatzkräften in der Innenstadt und rund um das Stadion präsent.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt/Roßdorf: 69 Fahrzeuge und 80 Personen gestoppt / Beanstandungen bei Kontrollen der Polizei

Ober-Ramstadt/Roßdorf (ots) – Am Dienstag (16.01.), von 12.30 bis 15 Uhr, fanden

auf der Bundesstraße 449 in der Nähe des Steinbruchtheaters und auf der

Odenwaldstraße sowie von 16.30 bis 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 38 bei Roßdorf

Verkehrskontrollen statt.

Durch die eingesetzten Kräfte der Polizeistation Ober-Ramstadt und des

Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz konnten insgesamt 69 Fahrzeuge und 80

Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Die Kontrollen hatten neben

Verwarnungsgeldern, vier Mängelanzeigen, drei Verkehrsstrafanzeigen und zwei

Strafanzeigen zur Folge.

Unter anderem sieht sich ein 28-jähriger Fahrer nun mit einem

Ermittlungsverfahren konfrontiert, nachdem er einen gefälschten Führerschein

vorlegte und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen den Halter des

Fahrzeugs haben die eingesetzten Beamten Ermittlungen im Zusammenhang mit dem

Zulassen des Fahrens ohne Führerschein aufgenommen. Des Weiteren muss sich ein

24-jähriger Fahrer wegen eines nicht versicherten Fahrzeugs verantworten, was zu

einer Sicherstellung der Kennzeichen, des Fahrzeugscheins, des

Fahrzeugschlüssels und der Untersagung der Weiterfahrt führte. Zudem wurde ein

Ermittlungsverfahren gegen eine 46-Jährige eingeleitet, nachdem bei ihr ein

Joint festgestellt wurde.

Gross-Gerau

Raunheim: Drei Einbrüche in der Bahnhofstraße

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.01.), gegen 3.30 Uhr, ereigneten sich in der Bahnhofstraße drei Einbrüche in Geschäfte. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte jeweils Zugang ein Optikgeschäft, ein Cafe und in ein Nagelstudio. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher hauptsächlich auf Geld.

Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Groß-Gerau: Erster Polizeihauptkommissar Torsten Hahn übernimmt Leitung der Polizeistation

Bild-Infos Download

Groß-Gerau (ots)

Mit dem 49-jährigen Ersten Polizeihauptkommissar Torsten Hahn bekommt die Polizeistation Groß-Gerau einen neuen Leiter. Polizeipräsident Björn Gutzeit übertrug Torsten Hahn am Donnerstag (18.01.) offiziell die Leitung der Dienststelle. Hahn übernimmt somit die Nachfolge vom Ersten Polizeihauptkommissar Fritz Ruhland, der nach 43 Jahren im Polizeidienst seinen wohlverdienten Ruhestand antrat.

EPHK Torsten Hahn begann seine polizeiliche Laufbahn 1991 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Kassel und wurde nach seiner Ausbildung zunächst auch bei der Hessischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Anschließend versah er Streifendienst beim Polizeipräsidium Frankfurt. Nach seinem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden zog es ihn erneut nach Frankfurt, bevor er zur Polizeidirektion Groß-Gerau wechselte. Über die Polizeistationen Bischofsheim und Rüsselsheim wurde er zunächst Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf und nahm anschließend die Leitung für Sicherheits- und Ordnungsaufgaben bei der Polizeistation Rüsselsheim wahr. Seit November 2021 war er Chef der Polizeistation Mörfelden-Walldorf.

Der gebürtige Thüringer Torsten Hahn ist verheiratet und wohnt im Landkreis Mainz-Bingen. Zu seinen Hobbys gehören Volleyball in einer Hobbymannschaft, Reisen und entspannen beim Lesen skandinavischer Krimis.

„Wir sind rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger in und um Groß-Gerau da und helfen jedem weiter, der unsere Hilfe benötigt“, so der neue Dienststellenleiter.

Mörfelden-Walldorf: Tino Lotz ist der neue Chef der Polizeistation

Erster Kriminalhauptkommissar Tino Lotz ist der neue Leiter der Polizeistation Mörfelden-Walldorf. Im Kreise zahlreicher Gäste im Landratsamt Groß-Gerau übertrug Polizeipräsident Björn Gutzeit dem erfahrenen Kriminalbeamten am Donnerstag (18.01.) offiziell die Leitung der Dienststelle.

Damit übernimmt Tino Lotz die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Torsten Hahn, der als Dienststellenleiter zur Polizeistation Groß-Gerau wechselte.

Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßte die Gäste und skizzierte die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen, die das neue Amt mit sich bringen werden. Dabei würdigte er die bisherigen Leistungen des jungen Dienststellenleiters, der 1998 sein Studium bei der Hessischen Polizei begann. Für seine neue und verantwortungsvolle Aufgabe wünschte er dem Ersten Kriminalhauptkommissar ein gutes Händchen und viel Erfolg.

Tino Lotz startete nach erfolgreich abgeschlossenem Studium seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2001 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Wiesbaden. Bereits ein gutes Jahr später zog es ihn nach Südhessen zur Polizeistation Rüsselsheim. Dort versah er zunächst Streifendienst und ermittelte anschließend in der damaligen Dezentralen Ermittlungsgruppe. Im Anschluss führte ihn sein Weg zur Kriminalpolizei, wo er unter anderem mehrere Jahre als Sachbearbeiter und später auch als Abwesenheitsvertreter des Kommissariatsleiters beim für Eigentumskriminalität zuständigen Kommissariat 21/22 sowie in verschiedenen Arbeitsgruppen wirkte. Nach seiner anschließenden dienstlichen Verwendung in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Groß-Gerau, wurde der Erste Kriminalhauptkommissar im Jahr 2019 mit der Leitung des für Straßen- und Jugendkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 35 der Polizeidirektion Groß-Gerau beauftragt.

Für die künftige Zusammenarbeit mit anderen Behörden und insbesondere der Stadt Mörfelden-Walldorf prognostizierte Lotz: „Ein konstruktives Miteinander und offene Gespräche werden es uns ermöglichen, unsere Ziele mit großer Effizienz zu erreichen.“

Tino Lotz ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes, die beide noch zur Schule gehen. Er lebt mit seiner Familie in Rheinhessen. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er als Co-Trainer eines Fußballjugendteams in seinem Heimatort und engagiert sich zudem politisch als Mitglied des Gemeinderates und 2. Beigeordneter in seiner Ortsgemeinde.