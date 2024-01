Präsidialbereich (ots) – Stand 16 Uhr – Nachdem am Mittwoch die Straßen aufgrund überfrierender Nässe und Eisregens gefährlich glatt waren, sorgte am 18.01.2024, starker Schneefall für viele Verkehrsunfälle in der Vorder- und Südpfalz. In der Zeit von 06-15 Uhr ereigneten sich nach einer ersten Auswertung in der Region rund 100 Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 300.000 Euro geschätzt. Bei 5 Verkehrsunfällen im Bereich Speyer, Böhl-Iggelheim und Ludwigshafen wurden Personen leicht verletzt.

Auch wenn sich die Wetterlage derzeit beruhigt hat, appellieren wir an die Verkehrsteilnehmenden weiterhin vorsichtig zu fahren und mit jederzeit mit glatten Straßen zu rechnen.

Präsidialbereich (ots) – Stand 12:30 Uhr – Auch am Donnerstag 18.01.2023, bleibt es winterlich auf den Straßen in der Vorder- und Südpfalz. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und den winterglatten Straßen ereigneten sich seit dem Morgen rund 50 Verkehrsunfälle in der Region. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Wir empfehlen weiterhin das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen.

Sollten Sie fahren müssen, beachten Sie unsere Tipps:

Bei Glätte oder Schnee nur mit Winterreifen und ausreichend Profil fahren. Experten empfehlen eine Profiltiefe von 4 Millimetern.

Langsam und besonders vorsichtig fahren. Bei schneeglatter Fahrbahn kann sich der Bremsweg erheblich verlängern.

Besonders vorausschauend fahren und stets mit Fahrfehlern anderer rechnen.

Hier erhalten Sie weitere Infos worauf zu achten ist, damit sie im Winter sicher unterwegs sind: https://s.rlp.de/VA52R