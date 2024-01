Auffahrunfall wegen glatter Straße

Ludwigshafen (ots) – In der Mannheimer Straße kam es am 17.01.2024 an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer war beim Bremsen wegen der glatten Straße ins Rutschen geraten und auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren.

Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeikräfte feststellen, dass es sich lediglich bei den beiden vorderen Reifen um Winterreifen handelte. Die beiden hinteren waren Sommerreifen und somit für die Wetterverhältnisse keine geeignete Bereifung.

Winterreifen auf allen 4 Rädern sind bei winterlichen Straßenverhältnissen Pflicht. Die auf niedrige Temperaturen abgestimmte Gummimischung und das spezielle Reifenprofil haben in der kalten Jahreszeit gegenüber Sommerreifen klare Vorteile. Der Bremsweg verringert sich deutlich und die Fahrstabilität ist wesentlich höher. Beides kann unter Umständen Leben retten. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 Millimeter, Experten raten jedoch zu einer Profiltiefe von mindestens 4 Millimeter.

Weiterführende Infos:

Fahrradfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Ludwigshafen (ots) – Ein 41-jähriger Fahrradfahrer versuchte in der Nacht auf Donnerstag (18.01.2024) gegen 1:20 Uhr vor der Polizei zu flüchten, nachdem er in der Schanzstraße kontrolliert werden sollte. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten den Radfahrer anzuhalten und zu kontrollieren.

Sie stellten bei dem Mann rund 15 Gramm Amphetamin und 3 Marihuanablüten sicher. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das Fahrrad wurde deshalb ebenfalls sichergestellt. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Fahrraddiebstahls ermittelt.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 17.01.2024 gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Brunckstraße/Ruthenstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter. Nach Zeugenangaben fuhr der Transporter trotz rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein und fuhr gegen das Auto einer 19-Jährigen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort in Richtung L523, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 18.01.2024 gegen 02:20 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto im Brüsseler Ring gegen ein geparktes Auto. Der Aufprall war so stark, dass hierdurch drei weitere geparkte Autos aufeinander geschoben wurden. Der 28-Jährige flüchtete vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei.

Dank der Zeugenhinweise konnten Polizeikräfte das verunfallte Auto in der Rheinrugenstraße vorfinden. Der 28-Jährige Fahrer versteckte sich in der Nähe in einem Gebüsch. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Fahrer durch den Unfall leicht verletzt wurde, brachte der Rettungsdienst ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Dort wurde ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.