Mann benimmt sich daneben

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Mittwochvormittag ein randalierender Mann in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell gemeldet. Laut Angaben von Augenzeugen, habe der Randalierer zunächst zwei Personen vor einem Ladengeschäft angepöbelt. Im Anschluss spuckte er von der Galerie im ersten Stock ins Erdgeschoss. Getroffen wurde aber hierbei niemand.

Die Beamten trafen den 30-Jährige an und kontrollierten ihn. Nach Abschluss aller Maßnahmen, erteilten die Einsatzkräfte dem Mann einen Platzverweis bis zum darauffolgenden Morgen. Diesem kam der 30-jährige nach. |kfa

Steinwurf beschädigt Fassade

Kaiserslautern (ots) – Viel zu laut waren zwei Männer am frühen Donnerstag 18.01.2024, zu Fuß in der Alex-Müller-Straße unterwegs. Durch den nächtlichen Lärm gestört, wurden sie von einem 24-jährigen Anwohner aus dem Fenster angesprochen. Anstatt das eigene Verhalten zu reflektieren, entschied sich einer der Männer Steine gegen das Haus zu werfen.

Dadurch wurde die Hausfassade beschädigt. Der Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. |pet

Winter hat die Westpfalz im Griff

Westpfalz (ots) – Der Winter hat die Westpfalz nach wie vor fest im Griff. Über Nacht hat es in einigen Bereichen weiter geschneit, in anderen Teilen der Region hat Regen eingesetzt. Das heißt: Bitte weiterhin unbedingt auf Straßen und Gehwegen aufpassen – es könnte immer noch glatt oder zumindest rutschig sein.

Seit unserer „Unfallbilanz“ von Mittwochnachmittag sind leider ein paar Verkehrsunfälle hinzugekommen. Nachdem am gestrigen Vormittag vor allem die Südwestpfalz betroffen war, waren ab dem späten Nachmittag die Straßenverhältnisse im nördlichen Bereich offenbar schwieriger. Im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern wurden bis heute Morgen 05 Uhr, 8 weitere Verkehrsunfälle registriert (damit erhöht sich die Zahl auf insgesamt 14), im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens kamen „nur“ zwei Unfälle hinzu (insgesamt sind es damit 25), allerdings wurden hier 2 Menschen leicht verletzt.

Die Gesamtzahl der Unfälle in der Westpfalz (seit Mittwochmorgen) liegt somit bei 39, die Sachschäden summieren sich mittlerweile auf insgesamt rund 148.000 Euro. Stand heute Morgen, 05 Uhr.

Bis sich die Lage auf den Straßen entspannt, empfehlen wir weiterhin: Vermeiden Sie unnötige Fahrten. Wenn möglich, lassen Sie das Auto stehen – aber achten Sie unbedingt auch zu Fuß auf glatte, rutschige Stellen.

Planen Sie für Ihre Wege mehr Zeit ein und reduzieren Sie das Tempo. Bitte denken Sie auch daran, dass sich durch die Straßenverhältnisse der Bremsweg verlängert, halten Sie deshalb mehr Abstand zum Vordermann und fahren Sie möglichst vorausschauend.

Wichtig: Fahren Sie keinesfalls ohne Winterreifen (alternativ Allwetterreifen) los! Achten Sie auch darauf, dass der Frostschutz in Ihrer Scheibenwaschanlage aufgefüllt ist. Und noch ein Tipp: Tanken Sie Ihr Auto voll und nehmen Sie vorsorglich eine Decke sowie etwas zu trinken mit ins Fahrzeug, falls Sie irgendwo stehen bleiben und Wartezeiten überbrücken müssen. Wir wünschen allen unterwegs eine gute Fahrt, kommen Sie sicher an Ihr Ziel! |cri

Auto beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am späten Mittwoch 17.01.2024 in der Papiermühlstraße. Dort hatte ein 27-jähriger Mann seinen schwarzen Opel Corsa am Straßenrand geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam bemerkte er frische Unfallschäden an der Frontstoßstange.

Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

Trio beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern (ots) – Längere Zeit waren am frühen Mittwoch Beamte des Altstadtreviers mit drei Männern im Alter von 20, 23 und 28 Jahren beschäftigt. Erstmalig fiel das Trio im Bereich der Altenwoogstraße auf, da sie dort Mülltonnen umstießen. Weiter ging es schließlich in der Wohnung des 28-Jährigen. Dort kam es aus bislang unbekannten Gründen zwischen den Freunden zum Streit.

Das führte dazu, dass die beiden Jüngeren auf ihren älteren Freund gemeinsam einschlugen und seine Wohnung demolierten. Der Wohnungsinhaber verletzte sich hierbei am Kopf und an den Händen. Die beiden Verdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht. Der 28-Jährige wiederum war derart zornig über die Situation, dass er die Wohnungstür seiner unbeteiligten Nachbarin eintrat, die wiederum die Polizei verständigte.

Letztendlich ließ der verletzte 28-Jährige seine Wut auch noch an seinen Möbeln aus. Seine beiden Freunde konnten ebenfalls noch durch die Beamten angetroffen werden. Das Trio musste die Einsatzkräfte auf die Dienststelle begleiten. Dementsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. |pet

Räuber auf frischer Tat geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Mittwoch in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger hatte den Supermarkt betreten und eine 55-jährige Verkäuferin mit einem Vorwand in die Gänge zwischen die Verkaufsregale gelockt. Dort griff er in ihre Westentasche und stahl Bargeld sowie Handy.

Anschließend stieß er die Frau zu Boden und flüchtete aus dem Laden. Der 57-jährige Ladenbesitzer wurde auf das Geschehen aufmerksam, eilte der Verkäuferin zur Hilfe und verfolgte den Täter. Auf der Straße kam es daraufhin zwischen dem 41-Jährigen und seinem Verfolger zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Verdächtige versuchte erneut zu flüchten, konnte jedoch in der Gaustraße von der Polizei festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Feuerlöscher versprüht

Kaiserslautern (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Fast-Food Restaurants in der Fruchthallstr. rief am frühen Mittwochnachmittag die Polizei. Wie sie den Beamten mitteilte, hätten zwei Männer einen Feuerlöscher von der Wand genommen und diesen in einem Treppenhaus versprüht. Die Beamten trafen die beiden 20 Jahre alten Männer an und kontrollierten sie.

Im Anschluss erhielt das Duo einen Platzverweis für den Innenstadtbereich bis zum nächsten Tag. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. |kfa

Zweiter Einbruch in wenigen Tagen

Kaiserslautern (ots) – Nachdem die Polizei bereits am Montag zu Einbrüchen in der Eisenbahnstraße gerufen wurde, musste sie am Mittwochmorgen erneut einen Einbruchdiebstahl dort aufnehmen. Unbekannte Täter versuchten offenbar zum zweiten Mal ihr „Glück“ im gleichen Geschäft. Statt an der Tür, machten sie sich dieses Mal an einem Fenster zu schaffen – und hatten leider damit Erfolg. Der entstandene Sachschaden ist um einiges höher als der Wert der Beute. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

Zwei Einbrüche in Arztpraxen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Einbrüche in Arztpraxen musste die Kriminalpolizei Kaiserslautern am Mittwochmorgen aufnehmen. In der Nacht auf Mittwoch konnten Einbrecher ein Fenster einer Arztpraxis in der Straße „Am Altenhof“ aufhebeln. In der Praxis durchsuchten sie die Räume. Die Täter konnten mehrere hundert Euro Bargeld stehlen.

Weiterhin hebelten sie einen Spind auf und richteten somit noch zusätzlichen Sachschaden an. Zu einem versuchten Einbruch kam es in einer Arztpraxis in der Lutrinastraße. Dort hebelten Unbekannte erst die Haustür auf und versuchten anschließend die Tür der Arztpraxis anzugehen. Hier scheiterten die Diebe und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab.

Durch den Einbruchversuch entstand an den Türen Sachschaden. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter 0631 369-2620 entgegen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Telefonkabel zerschnitten

Otterberg (ots) – Gleich zweimal wurde die Polizei in den vergangenen Tagen in die Eckstraße gerufen. Bereits am Samstag stellte ein Anwohner fest, dass er keine Telefonverbindung mehr hatte. Am Dienstag konnte der Grund gefunden werden: Unbekannte Täter hatten am Telefonmast ein Kabel durchgeschnitten.

Nachdem die Polizei am Dienstag vor Ort war und die Sachbeschädigung aufgenommen hatte, wurden in der Nacht auf Mittwoch weitere Kabel durchtrennt, auch hier kamen die Beamten, um eine Strafanzeige aufzunehmen. Drei Anwohner sind derzeit ohne funktionierenden Telefonanschluss.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0631 369-2620 um Hinweise. |pet