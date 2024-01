Zwischenstand Verkehrslage – 46 Verkehrsunfälle

Mainz (ots) – Mit Stand 12 Uhr sind dem PP Mainz 46 Verkehrsunfälle seit 06 Uhr bekannt geworden. Im gesamten Dienstgebiet von Worms, über Kirchheimbolanden bis Bad Kreuznach kam es teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere auf der A61 in Höhe Rheinböllen müsste der Verkehr aufgrund spiegelglatter Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Mittlerweile wurde die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen wieder freigegeben. Aufgrund fehlender Rettungsgasse verzögerte sich das Eintreffen der Streudienste und sogar der Einsatzkräfte.

Auf der A63 von Mainz bis Kaiserslautern war flächendeckend eine geschlossene Schneedecke feststellbar, weswegen sich etliche LKW festfuhren und beide Fahrspuren blockierten. Die A63 ist größtenteils jedoch wieder befahrbar.

Auf der A60 in Richtung Bingen kollidierte ein Sprinter mit einem anderen Teilnehmer, kam ins Schleudern und blieb auf der Seite, quer über alle Fahrspuren liegen. Die Sperrung hält dort derzeit noch an. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Es kam weiterhin zu mehreren Unfällen mit Blechschäden oder Fahrzeugen die von der Fahrbahn abgekommen sind.

Betrugsversuch: Fake-Jobangebot im Internet

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Dienstag 16.01.2024, erschien ein 21-jähriger Mann beim Kriminaldauerdienst, um eine Anzeige wegen Betrugsversuchs zu erstatten. Er schilderte, dass er Ende letzten Jahres über ein soziales Netzwerk auf eine Jobanzeige aufmerksam geworden war. Er bewarb sich und erhielt eine Zusage, wobei er Apps zu Marktforschungszwecken testen sollte.

Im Rahmen seines Jobs wurde er zu Beginn aufgefordert, ein Bankkonto zu eröffnen. Als schließlich die Unterlagen der Bank postalisch eintrafen, sollte er diese an die Betrüger fotografisch übersenden. In der Folge lud er noch eine App herunter und meldete sich mittels seiner Personaldaten an. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Daten des Anzeigers sowie sein Konto für betrügerische Zwecke genutzt werden. Vorerst ist ihm noch kein Schaden entstanden.

Wenn Ihnen ein lukrativer Job per Social-Media-Anzeige (Werbung) angezeigt wird oder Sie eine E-Mail erhalten mit einem Job-Angebot, bei dem Sie unüblich viel Geld verdienen können, ist davon auszugehen, dass das Angebot unseriös ist. Gehen Sie nicht auf eine entsprechende Job-Anzeige im Internet ein oder antworten Sie nicht auf solche dubiosen E-Mail-Angebote. Stellen Sie keinen Kontakt zum Absender her. Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto misstrauischer sollten Sie sein.

Wohnungseinbruch in Ein-Zimmer-Apartment

Mainz-Gonsenheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch 17.01.2024, gewaltsam Zugang zu einem Ein-Zimmer-Appartement in der Straße „Am Münchfeld“. Der 30-jährige Mieter des Appartements war gegen 19:30 Uhr nach Hause gekommen und fand sein Zuhause verwüstet vor. Er stellte schließlich fest, dass seine Dokumente sowie Bargeld in unterer dreistelliger Höhe gestohlen worden waren. Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahl.

Wer gestern im Bereich „Im Münchfeld“ verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Weisenau (ots) – Eine „böse Überraschung“ erlebte ein 32-jähriger Mainzer gestern Morgen, als er nach der Arbeit gegen 10:30 Uhr in seine Wohnung zurückkehrte. Dort fand er durchwühlte Schränke vor und es fehlte seine Geldbörse mit Bargeld in unterer 3-stelliger Höhe.

Offenbar hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zur Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße „Im Leimen“ verschafft, indem sie über die Wohnungstür eingedrungen waren. Auf der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie schließlich die Geldbörse des Mieters. Durch die Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer zwischen 05:50-10:30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Straße „Im Leimen“ in Mainz-Weisenau gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 Verbindung zu setzen.

PKW-Fahrer ohne Führerschein auf der A60 unterwegs

Mainz-Hechtsheim (ots) – Das defekte Bremslicht eines Autofahrers fiel am Mittwoch 17.01.2024 gegen 16:31 Uhr Streifenpolizisten auf der A 60 in Höhe Hechtsheim auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 47-jährigen Fahrers konnte dieser keinen Führerschein aushändigen. Er gab gegenüber den Beamten spontan an, dass er den Führerschein bei der Polizei abgegeben hatte. Es stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre verhängt und sein Führerschein deshalb bereits beschlagnahmt worden war.

Da der Fahrer sich trotzdem hinters Steuer gesetzt hatte, muss er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel an eine bevollmächtigte Person übergeben.

Über 5000 Menschen demonstrieren friedlich

Mainz-Innenstadt (ots) – Eine unter dem Motto „Zeichen gegen Rechts“ angemeldete Versammlung fand am Donnerstabend 18.01.1024 in Mainz statt. Der Aufzug begann gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof und wurde nach einer Abschlusskundgebung auf dem Gutenbergplatz dort gegen 20:00 Uhr beendet. An dem Aufzug nahmen nach Schätzungen mehr als 5.000 Menschen teil.

Kreis Mainz-Bingen

Witterungsbedingte Einsätze

Bingen (ots) – Im Laufe des 17.01. und frühen 18.01.2024 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bingen nur zu vereinzelten witterungsbedingten Einsätzen. Aufgrund von umgestürzten Bäumen musste in der Nacht zum 18.01. die L224 zwischen Bacharach und Rheinböllen gesperrt werden.

Die Räumungsarbeiten dauern noch an.

Bei eis- und schneeglatter Fahrbahn wurden 2 Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursacht. Die Polizei weist daher nochmals darauf hin, bei Eis- und Schneefall mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Zudem gilt bei entsprechendem Wetter eine generelle Winterreifenpflicht.