Mehrere Unfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte

Mannheim/Heidelberg (ots) – Aufgrund des einsetzenden Schneefalls seit den Morgenstunden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es immer wieder zu Verkehrsunfällen durch Schnee- und Eisglätte auf den Straßen. Zwischen 06-14 Uhr hat das PP Mannheim insgesamt 17 Unfälle in Mannheim, 7 Unfälle in Heidelberg und 16 Unfälle RNK verzeichnen können. Bei 6 Unfällen wurden Personen verletzt.

Zu dem genauen Verletzungsbild sowie die genaue Anzahl der Verletzten kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Darüber hinaus kam es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch querstehende Fahrzeuge.

Es kommt weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Personen – und Nahverkehr. Aufgrund der anhaltenden Straßenglätte werden Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht gebeten.

LKW mit gestohlenem Schlüssel geöffnet und durchwühlt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag 18.01.2024, begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ein Firmengelände in der Bonadiesstraße und verschaffte sich Zutritt zu einem Aufenthaltsraum. Dort brachte sie 2 Fahrzeugschlüssel an sich und gelangte so in einen auf dem Gelände abgestellten LKW. Dessen Innenraum wurde durchwühlt und beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweres Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden darum gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621 3301-0 zu melden.

Diebstahl aus Auto – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 19-21:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise zwei Scheiben an einem geparkten Auto in der Feuerbachstraße und entwendete aus dem Innenraum eine Handtasche sowie einen Geldbeutel mit darin befindlichem Bargeld. Der konkrete Schaden ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden darum gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.