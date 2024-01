Polizeilich beschlagnahmtes Brandobjekt und Fahrräder entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Am 03.01.2024 kam es in der Straße „Am Bahndamm“ zu einem Wohnhausbrand, bei dem 2 Bewohner durch den Brand in der Wohnung verstorben sind. Aufgrund des Brandschadens ist das Wohnhaus für die Anwohner nicht mehr bewohnbar, weshalb diese anderweitig untergebracht worden sind. Nach Beendigung der Rettungs- und Löschmaßnahmen wurde der Brandort gegen unberechtigtes Betreten mit amtlichen Siegeln versehen, um diesen für die weiteren Ermittlungen im Zustand nach den Löscharbeiten zu belassen.

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde nun ein Siegel in dem Zeitraum vom 03. Januar bis 04. Januar 2024 an einem Garagentor aufgebrochen, die sich im Hof des Anwesens befindet. Wie sich erst im Nachgang feststellen ließ, wurde aus der Garage ein magicblaues E-Bike, Marke Kalkhoff Agutta, ein schwarzes Fahrrad der Marke V-Brake (siehe Bilder) sowie ein blauer Fahrradanhänger Marke Chariot Sport, im Gesamtwert von ca 4.000 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Ladenburg hat nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des Siegelbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Frontalzusammenstoß – Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

B39/Mühlhausen (ots) – Donnerstag gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der B39 Wiesloch- Heilbronn zwischen der Ausfahrt BAB 6, Wiesloch/Rauenberg und Mühlhausen ein Unfall zwischen einem 45-jährigen Opel-Fahrer und einem 28-jährigen Skoda-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 45-Jährige die B 39 von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Östringen.

Kurz vor der Abfahrt auf die L546 verlor der 45-Jährige womöglich aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dem entgegen kommenden Skoda-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, weshalb er frontal in die Beifahrertür des 45-jährigen Opel-Fahrers fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in die Leitplanke abgewiesen. Der 45-Jährige sowie ein 5-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt.

Ebenso zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden und konnte gegen 13:15 Uhr wieder freigegeben werden.