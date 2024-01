LKW streift geparkte Autos und fährt davon – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 17.01.2024 um 08:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht in der Zwingerstraße. Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die Straße in westliche Fahrtrichtung. Auf Grund der schmalen Fahrbahn stieß der LKW mit seiner rechten Fahrerseite gegen 2 auf der rechten Seite geparkte Autos.

Im Anschluss verließ die unbekannte Täterschaft die Unfallörtlichkeit ohne ihrer Feststellungspflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte leitete die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221 1857-0 zu melden.

Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

B39-Mühlhausen (ots) – Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei aufgrund eines Unfalls auf der B 39 im Einsatz. Gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der B 39 Wiesloch-Heilbronn zwischen der Ausfahrt BAB 6, Wiesloch/Rauenberg und Mühlhausen ein Frontalzusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen. Der Unfallhergang sowie das Verletzungsbild sind bislang noch unklar.

Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kann zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.