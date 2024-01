Neustadt: Busverkehr wegen Schnee- und Eisglätte am 18. Januar 2024 vorrübergehend eingestellt

Neustadt an der Weinstraße – Wegen der aktuellen Schnee- und Eisglätte gibt es auch heute wieder erhebliche Einschränkungen im Busverkehr in und um Neustadt an der Weinstraße.

Folgende Linien wurden nun komplett eingestellt:

502 (Hbf – Hambacher Schloss),

508 (Heidenbrunnental – Hbf – Louis-Escande-Straße),

511 (Hbf – Rosengarten),

512 (Hbf – Deidesheim),

514 (Hbf – Mußbach),

515 (Afrikaviertel – Hbf – Heidenbrunnental),

517 (Lambrecht).

Es kann aber auch zu weiteren Linien- oder einzelnen Fahrtausfällen kommen. Für den Nachmittag werden Besserung erwartet. Mehr Infos unter www.vrn.de sowie der VRN-Service-Nummer 0621-1077077.

Von den aktuellen Streikmaßnahmen ist der Busverkehr in Neustadt nach Auskunft der Palatina-Bus-GmbH nicht betroffen. (Stand: 10 Uhr)

Aktualisierung 10:50 Uhr:

Soeben wurden nach Angaben der Busunternehmen ALLE Buslinien in und um Neustadt aufgrund der wetterbedingten Straßenlage bis auf Weiteres eingestellt.