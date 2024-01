Fahrt unter Drogeneinfluss

Rheinzabern (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 gegen 11:20 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in Rheinzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte dies. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

LKW-Kontrollen

Kandel (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 wurden in Kandel im Barthelsmühlring über den Vormittag mehrere LKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die Beamten 17 Verstöße, unter anderem ein Ladungsverstoß, festgestellt werden. Einem LKW-Fahrer musste die Weiterfahrt aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes untersagt werden.

Einbruch in Wohnhaus

Steinweiler (ots) – Unbekannte Täter brachen am Dienstag 16.01.2024 gegen 20:30 Uhr in ein Wohnanwesen in der Goethestraße ein. Entwendet wurde hierbei nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.