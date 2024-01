Präsidialbereich (ots) – 16:15 Uhr – Auch über die Mittagsstunden blieb die Lage auf den Straßen in der Vorder- und Südpfalz, trotz einsetzenden Regens bzw. Eisregens, weitestgehend ruhig. Aufgrund der eisglatten Fahrbahn ereigneten sich 13 weitere Verkehrsunfälle. Bei diesen Unfällen entstand ein Schaden von rund 230.000 Euro.

Drei weitere Personen wurden bei Unfällen auf den winterglatten Straßen leicht verletzt. Gegen 9:30 Uhr rutschte eine 30-jährige Autofahrerin auf der K 2 zwischen Dackenheim und Freinsheim von der Fahrbahn. Ein entgegenkommender Transporter kam ebenfalls ins Rutschen und rutschte gegen das Auto der 30-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt.

ie K2 musste aufgrund der glatten Fahrbahn komplett gesperrt werden. Ebenfalls verletzt wurde ein 87-jähriger Radfahrer, der im Lachener Weg in Haßloch auf der glatten Fahrbahn ausrutschte und stürzte. In Landau rutschte ein 33-Jähriger auf der K5 mit seinem Transporter von der Straße. Der Transporter rutschte gegen einen Betonsockel und kippte auf die Seite. Der 33-Jährige verletzte sich leicht.

Ebenso kam es gegen 09:30 auf der B 9 in Höhe Frankenthal-Studernheim zu mehreren Verkehrsunfällen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://s.rlp.de/YaFGm

Schwerpunkt mit 6 Unfällen war der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Edenkoben. Die Bilanz der PI Edenkoben finden Sie hier: https://s.rlp.de/2WTm1

Auch in den nächsten Stunden rechnen wir mit winterglatten Straßen in der gesamten Vorder- und Südpfalz. Wir empfehlen weiterhin das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen. Sollten Sie fahren müssen, beachten Sie bitte unsere Tipps:

bei Glätte oder Schnee nur mit Winterreifen und ausreichend Profil fahren.

langsam und besonders vorsichtig fahren. Bei schneeglatter Fahrbahn kann sich der Bremsweg erheblich verlängern.

besonders vorausschauend fahren und stets mit Fahrfehlern anderer rechnen.

Ludwigshafen (ots) – Stand 11:40 Uhr – Die Lage auf den Straßen in der Vorder- und Südpfalz ist bislang weitestgehend ruhig. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kam es bisher zu insgesamt 4 Unfällen wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse. Auf der A 65 bei Insheim rutschte ein Auto in die Leitplanke. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 250 Euro. Auch in Landau und in Jockgrim kam es zu Verkehrsunfällen wegen Schnee und Glätte. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt.

Bei einem witterungsbedingten Unfall leicht verletzt wurde Mittwoch 17.01.2024 gegen 07:30 Uhr, eine 59-jährige Autofahrerin in Speyer. Sie fuhr die Waldseer Straße entlang, als eine hinter ihr fahrende 20-Jährige den verlängerten Bremsweg wegen der glatten Straße unterschätzte und ihr auffuhr. Die Schadenshöhe dürfte sich auf 2.000 Euro belaufen.

Wir empfehlen das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen. Sollten Sie fahren müssen, beachten Sie unsere Tipps: