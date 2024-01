Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 gegen 18:30 Uhr, wollten Polizeikräfte einen Rollerfahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrollieren. Der Fahrer versuchte vor den Beamten zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zudem konnte vor Ort nicht geklärt werden, ob er den Roller berechtigt gefahren ist. Der Roller wurde aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Einbrüche in Kleingärten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.01.2024 um 23 Uhr bis zum 16.01.2024 um 14 Uhr, brachen Unbekannte in zehn Kleingärten in der Kleingartenanlage Teichgarten ein. Aus den aufgebrochenen Gartenhäusern oder Geräteschuppen wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Werkzeuge gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kleingartenanlage gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie unsere Tipps:

Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung.

Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken.

Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss.

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf.

Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster.

Verwenden Sie Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog.“ Panzerüberfalle“ und Sicherheitsriegel.

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem Grundstück.

Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu achten. Schließen Sie sich mit weiteren Pächtern zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut.

Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf 110 bei der Polizei. Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq

Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Dienstag 16.01.2024 gegen 22 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Fahrer eines 3-rädrigen Motorrollers beim Abbiegen von der Wollstraße in der Mannheimer Straße. Der Fahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 17.01.2024 gegen 02:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 27-jährigen Autofahrer in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Ihm wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Unfall in der Thorwaldsenstraße

Ludwigshafen (ots) – Eine 53-jährige Autofahrerin touchierte am Dienstag 16.01.2024 gegen 07:50 Uhr, in der Thorwaldsenstraße (auf Höhe der Hausnummer 11) beim Ausparken ein anderes Auto. Sie bemerkte den Unfall. Da es sich bei der Straße um eine Einbahnstraße handelte und sie keine weitere Parkmöglichkeit fand, entschied sie sich dazu, einmal ums Karree zu fahren. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, war das andere Auto jedoch bereits weg.

Wenn Sie zur fraglichen Zeit in der Thorwaldsenstraße geparkt hatten und einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, bitten wir Sie, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Betrug durch falschen Windows-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein 64-Jähriger sollte am 15.01.2024 von Betrügern getäuscht werden. Er erhielt eine Meldung, vermeintlich von Windows, dass er zur Behebung eines Problems bei einer gesonderten Webseite öffnen müsse. Dort folgte er den Anweisungen auf der vermeintlichen Support-Seite und installierte ein Programm. Kurze Zeit später rief ein Mann an. Dieser sprach englisch mit Akzent.

Der Betrüger forderte nun Fernzugriff auf den PC des 64-Jährigen. Der Ludwigshafener erkannte den Betrugsversuch, brach das Gespräch ab und deinstallierte das Programm. Danach erstattete er Anzeige. Immer wieder kommt es zu betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft- oder Windows-Mitarbeiter. Diese behaupten zum Beispiel, der PC sei virenverseucht.

Microsoft und Windows führen nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.