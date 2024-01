Grabschmuck entwendet

Schifferstadt (ots) – Am Montag 15.01.2024 entdeckte ein aufmerksamer Spaziergänger in einem Waldstück hinter dem Waldfriedhof, in Höhe des dortigen Wohlfahrtswegs, mehrere Grabschalen, die dort offenbar gezielt im Unterholz abgelegt wurden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen der Polizeiinspektion Schifferstadt wurde festgestellt, dass eine bisher unbekannte Täterschaft vermutlich in der Zeit von 12.01. bis 15.01.2024 den Grabschmuck von Gräbern des nahegelegenen Friedhofs entfernt und dadurch teilweise beschädigt hatte.

Die aufgefundenen Grabschalen wurden sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Bisher konnte bereits eine hohe Zahl an Geschädigten ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um persönliche Kontaktaufnahme möglicher Geschädigter mit der Polizeiinspektion Schifferstadt, um weitere Geschädigte ermitteln zu können.

Die Geschädigten werden zudem gebeten, Fotos bzw. Beschreibungen des entwendeten Grabschmucks vorzulegen. Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei Schifferstadt wenden.

Mal wieder ohne Führerschein erwischt

Bornheim (ots) – Am 16.01.2024 wurde gegen 20:10 Uhr, ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer in Bornheim in der Wiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte dieser nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der 59-Jährige in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde zudem sein Fahrzeug zwecks Einziehung sichergestellt.

Einbruch in Postfiliale

Mutterstadt (ots) – Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Postfiliale in der Oggersheimer Straße. Aus dem Innern der Filiale wurden Tabakwaren im Wert von circa 4.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.