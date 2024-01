Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 17.01.2024 gegen 09.30 Uhr, kam es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu 2 Unfällen. Zunächst befuhren zwei Pkw-Führer die B9 nebeneinander aus Richtung Oggersheim kommend. In Höhe der Anschlussstelle Studernheim verlor der 66-jährige Frankenthaler die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr dem neben ihm auf der Überholspur fahrenden 56-Jährigen aus Ludwigshafen ins Fahrzeug.

Dieser kollidierte hierbei mit der Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Wenige Minuten später bremste ein 69-jähriger aus Frankenthal seinen Pkw aufgrund des vorangegangenen Unfalls stark ab und ein 59-Jähriger aus Lampertheim fuhr aufgrund der glatten Fahrbahn mit seinem Pkw auf den Pkw des 69-Jährigen auf. Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt.

Die B9 in Richtung Frankenthal war in diesem Zusammenhang für etwa 1 Stunde gesperrt.

Gegen 10.00 Uhr kam es auf der B9 aus Richtung Edigheim kommend zu einem weiteren Unfall, wobei ein 35-Jähriger aus Maxdorf mit seinem Pkw auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle hierüber verlor und mit der Mittelleitplank

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots) – Am 12.01.2024 befuhr gegen 17:30 Uhr, eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L 453 von Heßheim in Richtung Frankenthal. An der Kreisverkehr-Ausfahrt auf den Nordring übersieht die Fahrerin einen querenden Fußgänger, welcher vom Fahrzeug frontal erfasst und hierdurch verletzt wird.

Der 49-jährige Fußgänger war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.