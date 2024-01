Unfall verursacht und im Anschluss abgehauen

Speyer (ots) – Am Montag 15.01.2024 zwischen 16:45-20 Uhr, war der PKW der Geschädigten 67-jährigen Speyrerin im Theodor-Storm-Weg/Höhe Hausnummer 2 ordnungsgemäß geparkt. Als die Nutzerin des PKW zurück an ihr Fahrzeug kam, musste diese einen frischen Schaden vorne rechts an Ihrem PKW feststellen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Ein aufmerksamer Nachbar konnte im beschriebenen Tatzeitraum einen unbekannten LKW beobachten, der dort mehrfach rangierte und der Fahrzeugführer sich den beschädigten PKW danach genau angeschaut hätte.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer hat im Bereich Theodor-Storm-Weg im Tatzeitraum einen LKW beim Rangieren gesehen und kann Hinweise zum LKW oder dem Fahrer oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Gegen kurz vor 02 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag 16.01.2024 meldete ein 30-jähriger aufmerksamer Zeuge, dass ein Mann im Bereich der Lange Gewann versucht an Autotüren von dort geparkten PKW zu rütteln und unverschlossene PKW zu öffnen. Die Beamten konnten den verdächtigen 30-jährigen Mann daraufhin in der Nähe kontrollieren und fanden bei diesem einige Gegenstände, welche aus Fahrzeugen gestohlen sein könnten.

Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Hatten Sie Ihren PKW im Bereich Lange Gewann unverschlossen abgestellt und Ihnen fehlen einige Gegenstände daraus? Ist Ihnen an Ihrem PKW etwas aufgefallen? Dann melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Speyer. Wer hat im Bereich Lange Gewann in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 wurden im Zeitraum von 09:45-13 Uhr, mehrere Verkehrsteilnehmer in der Hasenpfühlerweide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei waren 8 Fahrzeugführer am Handy und eine weitere Person nicht angeschnallt. Die Fahrer erwartet nun ein Buß- bzw. Verwarngeldverfahren.

Lassen Sie Ihr Handy beim Fahren unbenutzt. Nur mit der vollen Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr kann man auf plötzlich auftretende Veränderungen, wie ein zwischen den geparkten Fahrzeugen auf die Straße laufendem Kind unverzüglich reagieren und so womöglich schlimmeres verhindern.

Außerdem wurden im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 23:30-00:45 Uhr, 25 Fahrzeuge in der Landauer Straße kontrolliert. Hierbei war bei 2 PKW die notwendige Beleuchtung teilweise nicht funktionsfähig. Zwei weitere Fahrzeugführer konnten Führerschein bzw. Fahrzeugschein nicht vor Ort vorzeigen. Diese Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt.