Glatteisunfälle

Edenkoben (ots) – Bis 13.30 Uhr ereigneten sich im Bereich Edenkoben 6 Glatteisunfälle. Um 07.10 befuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als ihm die Frontscheibe wegen einsetzendem Regen zufror und er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierdurch kollidierte er mit der Schutzplanke. An seinem PKW entstand leichter Sachschaden.

Gegen 09.45 Uhr wollte im Industriering ein Sattelzugfahrer mit seinem LKW abbiegen. Beim Abbremsen rutschte der Auflieger quer über die Straße. Ein entgegenkommender 42-jähriger Autofahrer erkannte die Situation, wollte abbremsen und rutschte dabei in den Auflieger. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Tränkweg rutschte gegen 10 Uhr ein 47-Jähriger wegen Straßenglätte in ein geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte in der gleichen Straße links abbiegen, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Zur gleichen Uhrzeit kam es im oberen Schnetzweg in Maikammer zu einem Verkehrsunfall, wo ein 71 Jahre alter Mann mit seinem PKW in ein geparktes Fahrzeug rutschte.

Auch in St. Martin kollidierte ein 77-Jähriger auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum mit einem eingeparkten Fahrzeug, weil er infolge Glatteis ins Rutschen kam. Alle Beteiligten Autofahrer blieben unverletzt, der Gesamtunfallschaden beträgt über 110.000 Euro.

Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots) – Gleich 10 Autofahrer wurde am Dienstag 16.01.2024 innerhalb 2 Stunden im Bereich Edenkoben sanktioniert, weil sie während der Fahrt mit ihrem Smartphone telefonierten. Sie müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro bezahlen und erhalten 1 Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Kurz vor Tatausführung überrascht

Herxheim (ots) – Am 17.01.2024 war ein unbekannter Täter gegen 02:20 Uhr in Herxheim in der Marktstraße gerade im Begriff, die Seitenscheibe eines geparkten PKW einzuschlagen. Kurz vor der Tatausführung wurde dieser jedoch gestört und flüchtete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Bekifft Unfall verursacht

Herxheim (ots) – Am 16.01.2024 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Parkplatzrempler in der Straße Im Riegel in Herxheim. Die Schadenshöhe beträgt ca 1.200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim 44-jährigen Unfallverursacher Anzeichen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein im Anschluss durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Etliche Beanstandungen bei Schulwegkontrolle

Herxheim (ots) – Am 16.01.2024 wurde vor dem PAMINA-Schulzentrum in Herxheim vor Schulbeginn eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Innerhalb von 35 Minuten mussten 3 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie ihre Kinder ohne den vorgeschriebenen Kindersitz transportierten. Bei weiteren 5 Fahrzeugführen wurden Kinder gänzlich ohne jede Sicherung transportiert. Zwei Fahrräder ohne Beleuchtung und ein Ladungssicherungsverstoß konnten ebenfalls festgestellt werden. Darüber hinaus wurden 2 Mängelberichte ausgestellt. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden.

THC und Amphetamin positiv

Herxheim (ots) – Am 16.01.2024 wurde gegen 08 Uhr auf der L493 bei Herxheim, ein 27-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin.

In der Folge wurde dem 27-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.