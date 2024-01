Sachbeschädigung in vierstelliger Höhe mittels Metallkette im Regional Express

Frankfurt am Main; Schlüchtern (ots) – Am Dienstagabend wurde ein 27-jähriger

Mann festgenommen, der in einem Regional Express auf der Fahrt von Frankfurt

(Main) Hauptbahnhof nach Schlüchtern randalierte und hierdurch einen Sachschaden

von schätzungsweise 8.000 Euro verursachte.

Den ersten Ermittlungen zufolge beschädigte beziehungsweise zerstörte der

wohnsitzlose Mann insgesamt acht Zugscheiben mit einer Metallkette. Reisende

wurden nach jetzigen Stand nicht verletzt. Der betroffene Wagen wurde geräumt

und gegen ein erneutes Betreten abgesperrt, da eine sichere Weiterfahrt in dem

Wagen nicht garantiert werden konnte.

Auf Grund seines aggressiven Verhaltens konnte die Identität des Mannes vor Ort

nicht festgestellt werden, sodass er zur nächstgelegenen Polizeiwache verbracht

wurde. Hier wurde neben seinen Personalien ebenso ein Atemalkoholwert von 1,2

Promille festgestellt. Die Metallkette wurde beschlagnahmt.

Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 27-Jährigen

wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und er wird im Laufe des heutigen

Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstählen in Klinikum

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag, den 16. Januar 2024 fiel Mitarbeitern eines

Klinikums gegen 20.15 Uhr eine betriebsfremde verdächtige männliche Person auf,

die eine Mütze trug, die offensichtlich einer nicht im Dienst befindlichen

Mitarbeiterin gehörte. Ein Mitarbeiter fertigte ein Foto von dem Fremden, der

sich danach zunächst in unbekannte Richtung entfernte. Kurz darauf stellte der

Mitarbeiter fest, dass mehrere Spinde auf der Station aufgebrochen wurden; er

verständigte daraufhin die Polizei, die vor Ort die entsprechenden Anzeigen

aufnahm.

Eine verdächtige männliche Person tauchte in der Nacht noch mehrmals auf

verschiedenen Stationen des Klinikums auf, bevor der Sicherheitsdienst diese

festhalten und die Polizei verständigen konnte. Nach einem Abgleich mit dem

durch den Mitarbeiter am Vorabend gefertigten Foto, stellte sich heraus, dass es

sich um dieselbe Person, einen 35 Jahre alten Mann, handelt. Dieser war erst

kürzlich aus der Haft entlassen worden und verfügt nicht über einen festen

Wohnsitz. Er wurde festgenommen und zwecks richterlicher Vorführung in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Höhe des Gesamtschadens kann

aktuell noch nicht beziffert werden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen

mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Westend-Süd: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 13. Reviers haben gestern Nachmittag einen

34-jährigen Mann festgenommen, der sich in scharmverletzender Weise vor einer

Jugendlichen zeigte.

Die 17-jährige Geschädigte befand sich im Bereich der U-Bahnstation Festhalle /

Messe, als ein Mann sie aufforderte, stehen zu bleiben. Dann stellte er sich vor

sie, entblößte sein Glied und manipulierte an diesem. Die Geschädigte rannte

davon und verständigte die Polizei. Im Bereich Savignystraße / Arndtstraße

nahmen alarmierte Polizeibeamte wenig später den 34-jährigen Täter fest. Er kam

für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle.

Frankfurt – Nieder-Erlenbach: Straßenraub auf 24-Jährige

Frankfurt (ots) – (yi) Am Dienstag, den 16.01.2024 beraubte ein unbekannter Mann

eine 24-Jährige auf ihrem Weg nach Hause. Der Unbekannte ist flüchtig.

Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Auto gegen 20:25 Uhr

im Bereich „Alt-Erlenbach“ ab und lief anschließend in Richtung ihres Zuhauses,

als ein unbekannter Mann an sie herantrat und ihr unvermittelt das Handy aus der

Hand riss, während diese noch telefonierte. Sie fiel zu Boden und verletzte sich

beim Sturz am Knie.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Smartphone in Richtung der

Niedereschbacher Straße.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet

mit einer schwarzen Bomberjacke und einer weißen Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer

069 / 755 51499 entgegen, gerne auch jede andere Polizeidienststelle.

Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verhindert die Einreise eines Sexualstraftäters

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Atlanta/USA nahmen Beamte der Bundespolizei am 16.01.2024 einen amerikanischen Staatsangehörigen fest, welcher in Deutschland rechtskräftig wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt ist.

Der 66-jährige Mann war von 1988 bis 1993 als Angehöriger der amerikanischen Landstreitkräfte in Fürth/Bayern tätig. Im Jahr 2016 wurde er vom Landgericht Nürnberg-Fürth wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt.

Aus der Haft heraus wurde die Person im Jahr 2021 in die Vereinigten Staaten von Amerika abgeschoben und mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland belegt.

Mit seiner versuchten Einreise verstieß der Mann gegen das Einreise- und Aufenthaltsverbot und wurde von der Bundespolizei verhaftet. Nun muss er seine offene Restfreiheitsstrafe von 1040 Tagen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.