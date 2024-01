Wetzlar: Handtaschenraub scheitert – Zeugenaufruf

Nach einem versuchten Handtaschenraub in Niedergirmes sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (15.01.24) gegen 23.50 Uhr traf eine 27-Jährige in der Brückenstraße auf einen unbekannten Mann, der plötzlich versuchte ihre Handtasche wegzureißen. Offenbar hielt die Wetzlarerin ihre Handtasche so fest, dass der Raub daran scheiterte und der Tatverdächtige flüchtete. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank. Er hat schwarze Haare und nach Angaben des Opfers ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze. Wer hat den Übergriff am Montagabend in Niedergirmes beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0.

Wetzlar: Nach Brems- und Ausweichmanöver in den Straßengraben gerutscht – Nachtrag einer Personenbeschreibung zum flüchtenden Radfahrers

Wir berichteten gestern über einen Unfall, bei dem ein Audifahrer auf der Landstraße 3285 zwischen Waldgirmes einem Radfahrer ausweichen musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Der flüchtende Radfahrer soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Er hat einen langen grauen/dunklen Bart bis zum Brustbein. Er trug eine schwarze gerippte Stoffmütze mit weißem Emblem, einen olivgrünen Pullover und Handschuhe. Wer kann Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg: Zaun in Hochelheim beschädigt

In der Straße „Am Neselbusch“ beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte offenbar aufgrund der Witterung und/oder nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen den Zaun prallte. Die Reparatur wird schätzungsweise 500 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall am Montag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Hauswand touchiert

Trotz Schaden in Höhe von 1.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall einfach davon. Der Unbekannte bog zwischen 19.30 Uhr am Montag (15.01.24) und 10.30 Uhr am Dienstag (16.01.24) offenbar von der Schloßstraße nach rechts in die Hauptstraße ab und touchierte dabei eine Hauswand. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf ein Fahrzeug (vermutlich LKW mit Anhänger) mit einem frischen Unfallschaden an der Seite geben? Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.