Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Polo aufgebrochen

Auf eine schwarze Tasche aus einem in der Pastor-Niemöller-Straße geparkten Polo hatte es ein Dieb Anfang der Woche abgesehen. Im Zeitraum zwischen Montagabend, gegen 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 09.20 Uhr schlug er die Scheibe der Beifahrertür ein und griff sich die Tasche samt einer Brille, Kosmetika sowie Schulunterlagen. Den Wert der Beute beziffert die Bestohlene auf rund 400 Euro. Für eine neue Scheibe werden etwa 200 Euro fällig. Hinweise zu dem Täter nehmen die Büdinger Ermittler unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Butzbach: Fahrrad an Schule gestohlen –

Am Dienstagnachmittag schlug ein Fahrraddieb an der Schrenzerschule in der Emil-Vogt-Straße zu. Der Besitzer hatte sein schwarz-/azurfarbenes Mountainbike der Marke „Cube“ gegen 13.40 Uhr am Fahrradabstellplatz festgeschlossen. Als er gegen 15.15 Uhr zurückkehrte, war das rund 600 Euro teure Bike verschwunden. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrraddieb oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten die Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 zu informieren.

Friedberg-Ossenheim: 28-Jähriger verletzt drei Polizisten –

Gestern Abend leistete ein 28-jähriger Wohnsitzloser erheblichen Widerstand und verletzte zwei Kolleginnen und einen Kollegen. Zwei konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen – der 28-Jährige wurde in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen. Gegen 16.20 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus der Florstädter Straße, da sich ein Mann unberechtigt in ihrer Gartenhütte aufhielt. Eine Streife der Friedberger Polizei rückte an und der 28-Jährige verließ auf Aufforderung das Grundstück. Knapp eine Stunde später kehrte er jedoch wieder zurück und die beiden Kolleginnen und der Kollege fuhren erneut in die Florstädter Straße. Nun kam er der mehrfachen Aufforderungen der Ordnungshüter nicht mehr nach und eine Polizistin und ein Polizist ergriffen ihn, um ihn vom Grundstück zu führen. Der 28-Jährige riss sich los und trat und schlug nach den Polizisten. Zudem sprang er eine Polizistin an, die daraufhin zu Boden fiel. Dem Polizisten und der zweiten Beamtin trat er gegen die Brust, gegen ein Bein und gegen eine Hand. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Angreifer überwältigt und festgenommen werden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Festgenommenen. Er wurde einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, der eine zwangsweise Aufnahme anordnete. Auf den 28-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Bad Vilbel: Nazi-Parolen geschrien –

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 44-jähriger Friedberger verantworten müssen. Gestern Abend, gegen 19.20 Uhr alarmierten Passanten vom Rewe-Markt-Parkplatz am Südbahnhof die Polizei. Der Friedberger hatte dort die Nazi-Parolen „Sieg Heil“ und „Heil Hitler“ sowie „Ausländer raus!“ geschrien. Streifen der Vilbeler Polizei nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle. Nach seiner Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Karben – Okarben: Einbrecher überrascht –

Mit dem Schrecken kam die Bewohnerin einer Hochparterrewohnung in der Hauptstraße davon, nachdem sie auf ihrem Balkon einen Einbrecher überrascht hatte. Gegen 17.20 Uhr vernahm sie verdächtige Geräusche aus Richtung der Küche und entdeckte einen Mann an der Balkontür, der offensichtlich gerade dabei war sich von außen mit einer Bohrmaschine an der Tür zu schaffen zu machen. Nachdem der Unbekannte die Bewohnerin erblickt hatte, rannte der mit einem grauen Pullover bekleidete Einbrecher davon. Weiter Angaben zu dem Täter kann die Zeugin nicht machen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Mann mit dem grauen Pullover am späten Dienstagnachmittag in der Hauptstraße gesehen? Wer kann sonst in diesem Zusammenhang Angaben zu Personen oder Fahrzeugen in der Hauptstraße machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.