Pohlheim: Einbruch

Ein Einfamilienhaus in der Fichtestraße war das Ziel eines Einbrechers in Watzenborn-Steinberg. Am Dienstag (16.01.2024) drang er zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in den Waschraum des Einfamilienhauses ein. Von dort gelangte er in die Räume und durchsuchte Schubladen und Schränke. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag erbeutete, flüchtete der Unbekannte unerkannt aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges in der Fichtestraße bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Tür hält stand

Am Kugelberg hebelte ein Einbrecher irgendwann zwischen Montag (08.01.2024) und Dienstag (16.01.2024) mehrfach an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, der Unbekannte brach seine Tat ab und flüchtete.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Handwerker bestohlen

Maler gingen am Dienstag (09.01.2024) ihrer Arbeit im Erdkauter Weg nach. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr klaute ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment Bargeld und eine Bankkarte aus dem unverschlossenen, vor Ort stehenden Fahrzeug der Maler.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl in Höhe der Hausnummer 11-17 aus einem weißen Sprinter beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb in U-Haft

Der Detektiv eines Kaufhauses im Seltersweg bemerkte am Montagabend (15.01.2024), wie ein Mann eine Jacke aus der Auslage klauen wollte. Er hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Rahmen der ersten Überprüfungen vor Ort stellte sich heraus, dass der 33-Jährige bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war.

Der Mann musste mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Beamten den Verdächtigen am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgerichtes Gießen vor.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: Mazda angefahren

In der Wilhelmstraße fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten Mazda. Das rote Auto stand am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 21. Durch den Unfall, der sich am Montag (15.01.2024) zwischen 04.50 Uhr und 11 Uhr ereignete, entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Lich: Hoher Schaden bei Unfallflucht

Eine Audi-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Dienstag (16.01.2024) gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Schloßgasse. Als sie eine halbe Stunde später zurückkam, musste sie einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich demnach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 6.000 Euro am blauen A 3 zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 06401/91430.

Wetzlar: Handtaschenraub scheitert – Zeugenaufruf

Nach einem versuchten Handtaschenraub in Niedergirmes sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (15.01.24) gegen 23.50 Uhr traf eine 27-Jährige in der Brückenstraße auf einen unbekannten Mann, der plötzlich versuchte ihre Handtasche wegzureißen. Offenbar hielt die Wetzlarerin ihre Handtasche so fest, dass der Räuber daran scheiterte und der Tatverdächtige flüchtete. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank. Er hat schwarze Haare und nach Angaben des Opfers ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze. Wer hat den Übergriff am Montagabend in Niedergirmes beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0.

Wetzlar: Nach Brems- und Ausweichmanöver in den Straßengraben gerutscht – Nachtrag einer Personenbeschreibung zum flüchtenden Radfahrers

Wir berichteten gestern über einen Unfall, bei dem ein Audifahrer auf der Landstraße 3285 zwischen Waldgirmes wegen eine Radfahrers bremsen und ausweichen musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Der flüchtende Radfahrer soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Er hat einen langen grauen/dunklen Bart bis zum Brustbein. Er trug eine schwarze gerippte Stoffmütze mit weißem Emblem, einen olivgrünen Pullover und Handschuhe. Wer kann Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg: Zaun in Hochelheim beschädigt

In Der Straße „Am Neselbusch“ beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte offenbar aufgrund der Witterung und/oder der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem Zaun kollidierte. Die Reparatur wird schätzungsweise um die 500 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall am Montag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Hauswand touchiert

Trotz Schaden in Höhe von 1.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall einfach davon. Der Unbekannte bog zwischen 19.30 Uhr am Montag (15.01.24) und 10.30 Uhr am Dienstag (16.01.24) offenbar von der Schloßstraße nach rechts in die Hauptstraße ab und touchierte dabei eine Hauswand. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf ein Fahrzeug (vermutlich LKW mit Anhänger) mit einem frischen Unfallschaden an der Seite geben? Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.