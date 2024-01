Fritzlar – Unbekannte versuchen in „Food-Truck“ einzubrechen; Zeugen gesucht

Tatzeit: Montag, 15.01.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in einen „Food-Truck“ im Gewerbering einzubrechen, indem sie versuchten, das Schloss des Verkaufsladens aufzubrechen. Dies misslang jedoch, so dass sie nicht in das Innere gelangten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter der Telefonnummer 05622/9966-0.

Homberg – Lkw und vier Auflieger brennen auf Betriebsgelände

Tatzeit: Montag, 15.01.2024, 21:11

Am Montagabend kam es in der Werner-von-Siemens-Straße in Homberg/Efze zu einem Vollbrand von einer Zugmaschine und vier LKW-Aufliegern. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es dabei immer wieder zu Knallgeräuschen, welche durch die platzenden Reifen entstanden.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurde auch der Fahrzeugverkehr auf der angrenzenden Bundesstraße 323 vorübergehend beeinträchtigt.

Die Löscharbeiten wurden durch die Standortfeuerwehr Homberg und die freiwilligen Feuerwehren Sondheim und Holzhausen durchgeführt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf mind. 350.000,- Euro beziffert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei in Homberg/Efze wird mindestens von fahrlässigem zum Brand führendem Handeln ausgegangen. Hinweise auf eine technische Ursache haben sich nicht ergeben.

Zur weiteren Brandursachenermittlung wird noch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Guxhagen – Fensterscheiben an der Grund- und Gesamtschule beschädigt; Zeugen gesucht

Tatzeit: Freitag, 12.01.2024 bis Montag, 15.01.2024

Unbekannte Täter beschädigten im Laufe des Wochenendes vom 12.-15.01.2024 insgesamt elf Fensterscheiben der Grundschule sowie der Gesamtschule Guxhagen in der Straße Schöne Aussicht.

Hierbei kam es zu Schäden an den äußeren Glasscheiben, wodurch ein Gesamtschaden von mindestens 4500,- Euro entstand.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation in Melsungen geführt.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/7089-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.