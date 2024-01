Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Autos kollidieren im Kreuzungsbereich: Wer fuhr bei Rot? – Hanau

(cb) An der Kreuzung Lamboystraße /Oderstraße stießen am Montagnachmittag ein VW und ein Mercedes zusammen. Kurz nach 16 Uhr war ein 43-jähriger Mann auf der Lamboystraße in Richtung Innenstadt unterwegs und missachtete nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung das Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 57 Jahre alten Mercedes-Lenker, der aus der Oderstraße kam und nach eigenen Angaben bei Grünlicht an der Ampel nach links in Richtung Bundesstraße 8 abbiegen wollte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizei in Hanau zu melden.

Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen – Bruchköbel

(fg) Auf zwei hochwertige Fahrräder hatten es Unbekannte abgesehen, die am Dienstagvormittag in ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Straße „Am Römerbrunnen“ eingedrungen sind. Zwischen 7 und 11 Uhr betraten die Täter den Garten und begaben sich im Anschluss offenbar gezielt zur dortigen Gartenhütte. Anschließend öffneten die Unbekannten die Gartentür und nahmen die beiden Räder mit. Offenbar nutzten die Einbrecher einen Schraubendreher, den sie am Tatort zurückließen. Dieser wurde sichergestellt und wird nun nach entsprechenden Spuren untersucht. Bei der Beute handelt es sich um ein schwarzes E-Bike von Giant sowie ein schwarzes Mountainbike von Focus. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet – Gelnhausen

(cb) Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Mühlenstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Fiat 500 und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr wurde der schwarze Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Hierdurch wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgetrennt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Die Polizei in Gelnhausen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Wegschild beschädigt: Stadt informiert – Bad Orb

(fg) In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte unter anderem einen Wegweiser in der Nähe des Bahnhofes von Bad Orb von einem Holzpfosten gerissen. Zudem wurden im Bereich Burgring/Wendelinusstraße/Quellenring mehrere Mülleimer sowie Sitzbänke in die Orb geworfen. Die Stadt wurde umgehend über die Vorfälle informiert. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und geflüchtet – Offenbach

(cb) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem es am Dienstagmorgen in der Berliner Straße (170er Hausnummern) zu einem Angriff mit Pfefferspray gekommen war. Gegen 9.20 Uhr rief ein Mann die Polizei, da ihm eine unbekannte Person unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Der 37-Jährige klagte nach dem Angriff über schmerzende und tränende Augen und wurde durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt. Zum Angreifer und der Fluchtrichtung konnte der Offenbacher keine Angaben machen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers Offenbach.

Unfall auf der Autobahn 66: Zeitweise Vollsperrung – Zwei Leichtverletzte Autobahn 66 / Gründau (ots)

(fg) Am Dienstagabend ereignete sich auf der Autobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Gründau-Lieblos in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos und ein Sattelauflieger beteiligt waren. Die 18-jährige Lenkerin eines VW sowie ihre 20-jährige Mitfahrerin kamen im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war für rund eine Stunde vollgesperrt, weshalb es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 18-Jähriger in einem Porsche Cayenne und ein 37-Jähriger in seinem Sattelauflieger die Autobahn 66 von Fulda kommend in Richtung Frankfurt. An der AS Gründau-Lieblos fuhr die 18-Jährige in ihrem VW Polo auf die Autobahn auf. Als der Lenker des Sattelzuges den VW auf dem Beschleunigungsstreifen erblickte, wechselte er auf die linke Spur, um laut eigenen Angaben die Zufahrt zu ermöglichen. Der Porsche kam zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen in einer langgezogenen Linkskurve herangefahren und übersah offenbar den sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Sattelauflieger. Der Porsche-Fahrer konnte wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wich nach rechts aus und kollidierte auf dem Beschleunigungsstreifen mit dem VW. Der Polo wurde daraufhin auf die Hauptfahrbahn abgewiesen und stieß mit dem Sattelzug zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 32.000 Euro.

Beamte der Autobahnpolizei Langenselbold hatten den Verkehr während der rund einstündigen Unfallaufnahme an der Anschlussstelle Gründau-Lieblos abgeleitet. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.