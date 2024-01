Quad gestohlen,

Weilmünster, Breslauer Straße, Mittwoch, 17.01.2024, 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Weilmünster ein Quad aus einer Hofeinfahrt gestohlen worden. Ein 28-Jähriger hatte das schwarze Quad der Marke „CFMOTO“ mit den amtlichen Kennzeichen WEL-NP 895 in der Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Breslauer Straße abgestellt. Zuletzt wurde es dort gegen Mitternacht gesehen. Gegen 04:00 Uhr war das Gefährt dann plötzlich verschwunden. Anhand der Spurenlage konnte nachvollzogen werden, dass Unbekannte die Hofeinfahrt betreten und das Lenkradschloss des Quads überwunden hatten. Anschließend wurde das Quad aus der Einfahrt und noch circa 50 Meter die Straße entlang geschoben. Hierbei kam es zu einer Beschädigung an einem anderen abgestellten Fahrzeug. Danach verluden die Diebe ihre Beute auf einen Pkw oder Anhänger. Im Anschluss verschwanden die Täter unerkannt. Der Wert des Quads wird auf 10.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kabeldiebe auf Baustellen,

Limburg, Herrenberg / Siemensstraße / Weilburger Straße, Montag, 15.01.2024, 15:30 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 08:00 Uhr

(wie) In Limburg haben Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Baustellen heimgesucht und unter anderem Kabel gestohlen. Die Unbekannten öffneten den Bauzaun der Baustelle an der Straße „Herrenberg“ mit einem Werkzeug und begaben sich auf das Grundstück an der Basilika St. Laurentius. Dort schnitten die Diebe circa 80 Meter Kabel ab und entwendeten noch zwei Benzinkanister aus einer Bauhütte. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter anschließend unerkannt. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 3.000 EUR. Am Neubau des Finanzamtes in der Siemensstraße wurden in derselben Nacht mehrere Starkstromkabel abgeschnitten und entwendet, der Schaden wird hier auf circa 1.300 EUR geschätzt. Auch ein Baustromkabel entwendeten Unbekannte von einer frei zugänglichen Baustelle in der Weilburger Straße. Dort erbeuteten die Täter circa 35 Meter Kabel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Wohnhaus,

Hünfelden-Mensfelden, Am Zollhaus, Montag, 25.12.2023 bis Dienstag, 16.01.2024

(wie) Einbrecher sind in den letzten Wochen in ein Wohnhaus in Mensfelden eingestiegen. Nach mehrwöchiger Abwesenheit kehrte ein Bewohner am Dienstag zu dem Haus in der Straße „Am Zollhaus“ zurück, bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Ermittler der Regionalen Tatortgruppe der Kriminalpolizei konnten feststellen, dass Unbekannte ein Fenster eingeschlagen hatten und so in das Innere des Gebäudes gelangt waren. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, verschwanden sie ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fahrrad aus Tiefgarage entwendet,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Dienstag, 16.01.2024, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Aus einer Limburger Tiefgarage ist am Dienstag ein Fahrrad entwendet worden. Ein 61-Jähriger hatte sein grünes Citybike in einer Tiefgarage in der Dr.-Wolff-Straße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er gegen 14:00 Uhr in die Tiefgarage zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden, lediglich das Schloss lag beschädigt am ehemaligen Abstellort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.