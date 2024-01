Bergstrasse

Viernheim: Einbruch in Warenhaus/Schmuck erbeutet

Viernheim (ots) – In ein Warenhaus in der Robert-Schuman-Straße drangen

Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (17.01.), gegen 3.30 Uhr, ein. Die Täter

verschafften sich gewaltsam Zugang in die Verkaufsräume und ließen anschließend

aus Vitrinen zahlreiche Schmuckstücke mitgehen. Die Höhe des Schadens kann

derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich

bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: 70 Verstöße geahndet / Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (14.01.) führten Beamtinnen und Beamte des 1.

Polizeireviers in Darmstadt zwischen 16:00 und 23:00 Uhr drei

Geschwindigkeitsmessungen im Innenstadtbereich durch. Zudem überprüften sie die

Fahrtüchtigkeit der Wagenlenker im Hinblick auf Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr. An den drei Messstellen in der Holzstraße, dem City Tunnel und

der Kasinostraße kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 118 Fahrzeuge und

154 Personen. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamte insgesamt 70

Verkehrsverstöße fest. Auf zwei der Gestoppten wird neben einer Geldstrafe auch

ein Punkt in Flensburg zukommen. Der „Spitzenreiter“, ein 21-jähriger

Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde bei erlaubten 30 km/h

in der Kasinostraße mit 75 Stundenkilometern gemessen. Abzüglich der Toleranz

sind das noch immer 42 km/h zu viel auf dem Tacho. Ihn erwarten nun unter

anderem eine Geldstrafe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein

einmonatiges Fahrverbot. Erfreulicherweise stellten die Ordnungshüter keine

Autofahrer fest, die berauscht am Straßenverkehr teilnahmen.

Südhessen: Aktuelle Verkehrslage bezüglich der Straßenglätte

Südhessen (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Bergstraße kam es aufgrund der

Straßenglätte heute Morgen bereits zu drei Verkehrsunfällen. Die Beamtinnen und

Beamte der Autobahnpolizei beschäftigten vier Unfälle auf der Autobahn 67 bei

Lorsch.

Ein Autofahrer, der vermutlich zu schnell unterwegs war, kam in der

Lilienthalstraße in Bürstadt in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich

und landete auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben. Wohl auch aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit geriet auf der L 3099 zwischen Modautal-Brandau und

Lautertal-Gadernheim ein Autofahrer in einer Kurve ins Schleudern und landete

auf der Fahrzeugseite. Da das Auto die Fahrbahn blockierte, musste bis zum

Eintreffen des Abschleppdienstes die Fahrbahn für rund drei Stunden gesperrt

werden. In der Pater-Delp-Straße in Viernheim rutschte ein Autofahrer, der

ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell fuhr, gegen zwei geparkte Fahrzeuge.

Der erste Glätteunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, ereignete sich gegen

12 Uhr auf der Autobahn 67, kurz vor der Tank- und Rastanlage Lorsch. Hier

geriet ein Autofahrer ins Schleudern, stieß mit einem Lastwagen zusammen und

schlug anschließend in die Leitplanke ein. Der Autofahrer wurde aktuellen

Ermittlungen zufolge leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13:30 Uhr wurden der Polizei drei weitere Unfälle auf der Autobahn 67

gemeldet. Bei zwei der Unfälle in Höhe der Anschlussstelle Lorsch geriet jeweils

ein Lastwagen ins Rutschen und stieß mit der Leitplanke zusammen. Verletzt wurde

in beiden Fällen glücklicherweise niemand. Aufgrund eines Unfalls zwischen drei

Autofahrern war die A 67 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz nach der

Anschlussstelle Lorsch für circa 30 Minuten voll gesperrt. Hier stießen drei

Autos zusammen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Polizeistreife aus Lampertheim konnte einem älteren Ehepaar in Not helfen,

das aufgrund der aktuellen Straßenglätte nach dem Einkauf nicht mehr nach Hause

kam. Nachdem das Ehepaar vergeblich versuchte, ein Taxi zu bestellen und auch an

der Bushaltestelle kein Bus erschien, brachten die Ordnungshüter das dankbare

Paar im Streifenwagen sicher nach Hause.

Aufgrund der aktuellen Straßenglätte rät die Polizei in Südhessen den

Bürgerinnen und Bürgern unnötige Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Achten Sie

auch als Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr auf vereiste Rad- und Gehwege

sowie auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer und bringen Sie sich nicht

unnötig in Gefahr.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen-Langstadt: Polizei stellt 279 Cannabis-Pflanzen sicher / 43-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Babenhausen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt

und des Polizeipräsidiums Südhessen

Wegen des Verdachts des Drogenhandels musste sich ein 43 Jahre alter

Tatverdächtiger am Mittwochmittag (17.1.) vor einem Haftrichter verantworten.

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens durchsuchte das Kommissariat

34 der Darmstädter Kriminalpolizei mit Unterstützung von Einsatzkräften des

Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt am Dienstag (16.1.) in Babenhausen-Langstadt die Wohnung des

Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf eine verdeckt

eingerichtete Anlage zur Züchtung von Cannabis. Hierbei wurden insgesamt 279

Cannabis-Pflanzen in amtliche Verwahrung genommen. Darüber hinaus stellten sie

über 7000 Euro Bargeld, circa 300 Gramm Marihuana sowie knapp 200 Gramm

Haschisch sicher. In der Summe konnten die Einsatzkräfte einen erheblichen

Umfang an Gegenständen und Substanzen auffinden, unter anderem Waffen,

Mobiltelefonen und Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln

hinweisen.

Der 43 Jahre alte Tatverdächtige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und

verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt musste er sich heute vor einem Haftrichter beim

Amtsgericht Dieburg verantworten. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Im

Anschluss wurde der 43-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Michelstadt: Polizei stellt Motorräder sicher/Manipulationen an Abgasanlage

Gleich zwei Motorräder wurden am Dienstagnachmittag (16.01.) durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen bei Kontrollen auf der Bundesstraße 45 aufgrund unzulässiger Manipulationen an der Abgasanlage sichergestellt.

Bei einer Yamaha stellten die fachkundigen Verkehrsspezialisten schnell fest, dass der dB-Killer durch den jugendlichen Fahrer entfernt worden war. Eine Vormessung des Abgasgeräusches erbrachte eine Überschreitung um 14 dB(A).

Bei einer wenig später kontrollierten Aprilia war der dB-Killer zwar noch vorhanden, jedoch hatte der 17-jährige Besitzer das Bauteil durch Absägen gekürzt. Hierbei konnte eine Überschreitung von 13 dB(A) vorgemessen werden. Auch diese Maschine wurde sichergestellt. Die beiden Motorräder werden nun durch einen Sachverständigen begutachtet. Neben den immensen Überschreitungen der Lautstärke wird auch überprüft, ob die Katalysatoren noch vorhanden sind und die Krafträder leistungsgesteigert wurden. Auf die beiden Fahrer kommt nun ein Verfahren mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich zu, weil durch die unzulässigen Veränderungen die Betriebserlaubnis der Motorräder erloschen ist.

Wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis muss sich auch ein 41-jähriger Fahrer eines BMW verantworten, der bei den Kontrollen ebenfalls in den Fokus der Beamten geriet. Bei seinem hochmotorigen Wagen waren die vorderen Seitenscheiben unzulässig mittels Tönungsfolie abgedunkelt.

Ebenso wurde ein 19-Jähriger Fahrer mit seinem VW Golf näher unter die Lupe genommen. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann seine Frontscheinwerfer unzulässig mit LED-Leuchtmitteln versehen hatte. Erschwerend kam hierbei hinzu, dass die mittels Kühlrippen und Lüfterrad ausgestatteten LEDs falsch eingebaut waren, so dass diese eine erhebliche Blendwirkung entwickelten. Auch durch diesen Umbau ist die Betriebserlaubnis erloschen.

Die beiden Autofahrer erwartet nun ebenso ein Verfahren mit einem dreistelligen Bußgeld und jeweils einem Punkt in Flensburg.