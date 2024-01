Nur wenige Unfälle – Verkehrsteilnehmer waren vorbereitet

Mainz (ots) – Mit Stand 17 Uhr sind dem Polizeipräsidium Mainz nur wenige Verkehrsunfälle bekannt geworden. Im Bereich der Polizeidirektion Worms kam es zu mehreren kleineren Unfällen die allesamt glimpflich ausgingen. In Worms kam ein LKW aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Auf der L398 zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels verlor ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto und landete ebenfalls im Straßengraben. Auch er blieb unverletzt.

Lediglich auf der L439 zwischen Worms und Osthofen kam es aufgrund Glätte zum Frontalzusammenstoß zweier PKW, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden.

Im Stadtgebiet Mainz kam es lediglich vereinzelt zu geringen Blechschäden. Für das gesamte Polizeipräsidium ist eine knapp 2-stellige Anzahl an Unfällen aufgenommen worden, wobei lediglich ein Unfall im Dienstgebiet der Polizeidirektion Bad Kreuznach lag.

Insgesamt sind die Hauptverkehrswege weiterhin befahrbar. Die Nebenstraßen und Gehwege sind jedoch großflächig spiegelglatt und insbesondere auch für Fußgänger gefährlich.

Es ist weiterhin mit Minusgraden und Regen zu rechnen, weswegen sich die Verkehrslage noch nicht entspannt. Viele Verkehrsteilnehmer waren vorbereitet und haben ihr Fahrzeug stehen lassen, weswegen insgesamt eine sehr niedrige Verkehrsbelastung festzustellen war.

Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz-Weisenau (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 gegen 17:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weberstraße/Max-Hufschmidt-Straße in Mainz. Die Ampel zeigte für die 60-jährige PKW-Fahrerin aus Eltville grün, weshalb sie von der Weberstraße links abbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit einen 32-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße queren wollte, da die Fußgängerampel ebenfalls grün angezeigt hatte.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Er wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsaufnahme gab die PKW-Fahrerin an, dass sie erst unmittelbar vor dem Unfall losgefahren war und ihr Licht noch nicht angeschaltet hatte. An ihrem PKW entstand kein Schaden.

Bitte immer daran denken: Bei Dunkelheit und ungünstigen Sichtverhältnissen sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug zu nutzen. Insbesondere bei Nebel reicht die Lichtautomatik nicht aus, das Abblendlicht muss manuell eingeschaltet werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 9 Bodenheim

Oppenheim (ots) – Am Dienstag 06.01.2024 gegen 17:35 Uhr, wird über Notruf ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten PKWs gemeldet. Es sollen auch Personen verletzt worden sein. Folgender Unfallhergang wird vor Ort von allen Beteiligten wie folgt beschrieben:

44-jähriger PKW Fahrer aus Nierstein, 31- jährige PKW Fahrerin aus Nierstein, 51-jähriger PKW Fahrer aus Uelversheim und 38 jähriger PKW Fahrer (Verursacher) befahren in genannter Reihenfolge den rechten Fahrstreifen der B9 aus Mainz kommend in Fahrrichtung Worms.

In Höhe der Anschlussstelle B9/ Bodenheim/ FR Worms hat sich aufgrund von stockendem Verkehr ein Stauende gebildet, sodass die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der Unfallverursacher übersieht das Stauende in Höhe der Auffahrt Bodenheim und kollidiert mit dem PKW des 51- jährigen. Alle weiteren oben genannten Fahrzeuge werden daraufhin ineinander geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden. 3 Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Unfallfahrzeuge muss die B9 zwischen Bodenheim und Nackenheim für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden. Aufgrund der Räumungs- und Reinigungsarbeiten der B9 musste die B9 bis zur abschließenden Freigabe nochmals für eine Stunde gesperrt werden. Drei der Unfallbeteiligten werden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Unfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin

Klein-Winternheim (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 15:53 Uhr befuhren ein Pkw und ein Roller hintereinander den Hechtsheimer Berg in Klein-Winternheim in Richtung Pariser Straße. Unmittelbar vor einer Grundstückseinfahrt blinkte der 44-jährige PKW-Fahrer aus Klein-Winternheim, da er rechts abbiegen wollte.

Hierfür holt er aus, indem er auf die Gegenfahrbahn schwenkte. Die nachfolgende 41-jährige Rollerfahrerin aus Klein-Winternheim kollidierte dabei mit dem PKW-Fahrer und stürzte. Sie verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurde in einem Mainzer Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Roller war aufgrund des Zusammenstoßes stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Am PKW entstanden Schäden an der Motorhaube und A-Säule.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alkohol am Steuer

Sprendlingen (ots) – Am Dienstag 16.01.2024 gegen 23 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Straße „Am alten Sportplatz“, den 60-jährigen Fahrer eines PKW. Bei der Kontrolle ergaben sich aufgrund des aus dem Fahrzeuginnenraum wahrnehmbaren Alkoholgeruchs Verdachtsmomente hinsichtlich eines vor Fahrtantritt getätigten Alkoholgenusses durch den Fahrer.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,16 Promille, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Bezüglich der Dauer des zu erwartenden Fahrverbots wird nun das Ergebnis der Rechtsmedizin entscheidend sein. Sollte die Rechtsmedizin den Wert oberhalb von 1,1 Promille bestätigen, erwartet den Fahrer ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug.