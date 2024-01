Nachtrag zum Brand Viktoriastraße

Bad Kreuznach (ots) – Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen zu dem Brand vom 13.01.2024 in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach aufgenommen. Der Brandort wurde am Dienstag 16.01.2024 durch Brandermittler der Kriminalpolizei und einem Sachverständigen für Brandursachen untersucht.

Die dabei gewonnen Erkenntnisse sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen und führen zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Die am Brandtag vorläufig festgenommene Person ist noch am selben Morgen ohne weitere strafprozessuale Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Wohnhausbrand

Spall (ots) – Am Donnerstag 07.01.2024, kam es in einer Doppelhaushälfte in Spall zu einem Vollbrand des Gebäudes. Nach Rücksprache mit einem Statiker und der Feuerwehr wurden Teile des Dachs kontrolliert abgerissen, da Einsturzgefahr bestand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, zu einem Personenschaden kam es nicht.

Im Rahmen einer Brandortuntersuchung der Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach und einem Sachverständigen für Brandursachenforschung vom 16.01.2024 konnte die Brandausbruchsstelle eindeutig in der Küche identifiziert werden.

Ursächlich für den Brand war wohl der unsachgemäße Umgang mit einer Hitzequelle.