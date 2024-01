Kaiserslautern: Eisregen und Glatteis

Westpfalz (ots) – Verkehrsteilnehmer in der Westpfalz haben die Warnung vor Regen und extremem Glatteis ernstgenommen und waren am Mittwoch 17.01.2024 entsprechend vorsichtig auf den Straßen unterwegs. Das Polizeipräsidium Westpfalz zählte bis zum Nachmittag in seinem Zuständigkeitsbereich 29 witterungsbedingte Unfälle, 3 Personen wurden dabei leicht verletzt.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: „Für die aktuellen Witterungsverhältnisse und die entsprechende Warnstufe ist die Zahl an Unfällen, die sich heute in der Westpfalz ereigneten, überschaubar. Zum Glück sind die meisten Unfälle glimpflich verlaufen und es blieb überwiegend bei Blechschäden.“ Nach Einschätzung der Polizei entstanden Sachschäden in Höhe von rund 128.000 Euro.

Wegen eines Unfalls musste am Mittag die Bundesstraße 10 bei Pirmasens für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Fahrer eines Lieferwagens war mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Kaiserslautern rutschte am Vormittag ein Pkw wegen unangepasster Geschwindigkeit in einen Gartenzaun. Während der Unfallaufnahme kam ein andere Pkw-Fahrer an gleicher Stelle mit seinem Auto ebenfalls ins Rutschen. Er kollidierte mit dem bereits verunfallten Wagen. Die Polizei nahm die Unfälle auf.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt: Passen Sie bitte weiterhin Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. Vermeiden Sie unnötige Fahrten, bis sich die Situation auf den Straßen entspannt hat. |erf

Schlägerei bei Renovierungsarbeiten

Kaiserslautern (ots) – Renovierungsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße endeten am Dienstagnachmittag mit einer handfesten Auseinandersetzung. Wie eine Anwohnerin der Polizei mitteilte, sei es zwischen einem 54-jährigen Hausbewohner und einem 49-jährigen Handwerker zu einem Streit gekommen.

Aus dem Disput entwickelte sich nach kürzester Zeit eine Schlägerei. Bei Ankunft der Polizei war der 49-jährige Mann bereits nicht mehr vor Ort. Der 54-Jährige klagte über Schmerzen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er aber ab. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Streithähne müssen sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Bei Unfall verletzt – Hoher Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstagnachmittag rückten Rettungskräfte in die Galappmühler Straße aus. Der Grund war ein Verkehrsunfall, bei dem alle Unfallbeteiligten verletzt wurden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zu dem Zusammenstoß kam es, als eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem Opel Corsa von der Galappmühler Straße auf die Landstraße 387 auffahren wollte.

Hierbei übersah sie einen 43-jährigen Mann, der mit seinem Skoda Octavia von der Lauterstraße kommend in Richtung Morlautern unterwegs war. Im Einmündungsbereich krachte es schließlich. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fahrer und Beifahrer des Skodas sowie die Fahrerin des Opels wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Beteiligten vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße/ Mainzer Straße/ Gersweilerweg, rief am Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Hyundai Kona von der Mainzer Straße in Richtung Ludwigstraße. An der besagten Kreuzung war zu dem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgefallen.

Ein 57-jähriger Mann, der mit seinem VW Touran von der Mannheimer Straße in den Gersweilerweg wollte, übersah den vorfahrtsberechtigten Hyundai und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Hyundais sowie der Fahrer und Beifahrer des VW wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten vor Ort.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Schaufensterscheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte beschädigten eine Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Marktstraße. Als der Salon am Samstag um 14 Uhr abgeschlossen wurde, war das Fensterglas noch unbeschädigt. Bei der Öffnung des Geschäfts am Dienstagmorgen stellten die Mitarbeiter einen Riss fest.

Die Beschädigung muss also in der Zwischenzeit passiert sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, denen während des Tatzeitraums etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Alkoholisiert Mülleimer gestreift

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagvormittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf einer Tankstelle am Opelkreisel gerufen. Ein 43-jähriger Mann war dort mit seinem Mercedes-Benz gegen einen Mülleimer gefahren. Der Mülleimer sowie sein eigener Pkw wurden durch den Unfall beschädigt. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich 1,07 Promille. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1400 Euro geschätzt. |pet

Außenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Im Benzinoring kam es am Dienstag zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Ein 21-jähriger Autofahrer parkte gegen 8 Uhr seinen Seat Ibiza vor der Hausnummer65. Als er gegen 13 Uhr zu dem Wagen zurückkam stellte der Mann fest, dass der linke Außenspiegel aus der Plastikhalterung gebrochen war. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Wertsachen an Betrüger verloren

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Montag leider auf Betrüger hereingefallen. Die Seniorin übergab den unbekannten Tätern Bargeld, Gold und Schmuck im Gesamtwert von etlichen Zehntausend Euro.

Die Unbekannten hatten sich am späten Vormittag telefonisch bei der Frau gemeldet, sich als Polizei ausgegeben und ihr weisgemacht, dass eine Einbrecherbande in ihrer Umgebung aktiv sei und es auf sie abgesehen habe. Um ihre Wertsachen zu schützen, sollte die Dame die Sachen den vermeintlichen Polizisten in Verwahrung geben.

Die Anrufer waren offenbar so überzeugend, dass die Seniorin tatsächlich zur Bank ging, ihr Schließfach räumte und sämtliche Wertsachen für den Abtransport bereitstellte. Am Nachmittag tauchte dann eine unbekannte Frau auf und holte die Sachen ab.

Als zwei Stunden später die echte Polizei hinzugezogen wurde, war bereits alles zu spät: Die Wertsachen waren weg – und von der Abholerin weit und breit nichts mehr zu sehen.

Von dieser Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 30 Jahre alt, rundes Gesicht, blonde Haare, blaue Augen; wulstige Lippen und insgesamt eine eher untersetzte Statur; bekleidet mit einem dunkelblauen Daunenmantel. Zeugen, denen diese Frau am Montag im Stadtgebiet aufgefallen ist und die Hinweise darauf geben können, wo sich die Unbekannte aufhielt oder welches Fahrzeug sie benutzte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Wir haben schon mehrfach vor dieser Betrugsmasche gewarnt.

Was Sie tun können, um sich davor zu schützen:

Glauben Sie nicht alles, was Ihnen von Unbekannten am Telefon erzählt wird – auch wenn der Anrufer behauptet, Polizist zu sein.

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten.

Wenn die Anrufer versuchen, Sie auszufragen, ob Sie Wertsachen besitzen, gehen Sie nicht darauf ein.

Legen Sie einfach auf oder stellen Sie Gegenfragen! Fragen Sie den angeblichen Polizeibeamten zum Beispiel nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle. Beharrliches. Nachfragen schreckt Betrüger ab.

Falls die Betrüger es nicht per Telefon versuchen, sondern direkt vor Ihrer Tür auftauchen: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Der Besucher kann gegebenenfalls auch vor der geschlossenen Tür warten, während Sie sich bei seiner Dienststelle rückversichern, dass er auch tatsächlich von der Polizei kommt.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt, beziehungsweise vorgibt anzurufen. Aber: Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde immer selbst heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selbst. Nutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – weder am Telefon noch von Unbekannten an der Tür und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

Bevor Sie etwas Unüberlegtes tun: Ziehen Sie eine Vertrauensperson aus Ihrem privaten Umfeld hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Weitere Informationen zu diesem Thema sowie Tipps, wie Sie sich verhalten können, finden Sie auch im Internet auf der Seite der polizeilichen Präventionsexperten der Länder und des Bundes (ProPK) mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie direkt zur Serviceseite: https://s.rlp.de/Ob1Bp |cri

Kreis Kaiserslautern

Ordnungsamt und Polizei überwachen Schulweg

Weilerbach (ots) – Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei haben am Dienstagmorgen den Schulweg an der Grundschule in Weilerbach überwacht. Aufgrund des kalten Wetters brachten viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Die Ordnungshüter führten hierbei diverse Gespräche mit den Fahrer, um die Haltesituation vor der Schule zu verbessern. Zu größeren Verstößen kam es nicht. |pet