25.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 10 Uhr kollidierte ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der L 723 mit einem vorausfahrenden 30-jährigen Mercedes-Fahrer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der 30-Jährige musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinterfahrende BMW-Fahrer zu spät erkannte und diesem ins Heck fuhr.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

Verkehrsunfallflucht

Dielheim (ots) – Am Dienstag kurz nach 10 Uhr beobachteteeine Zeugin eine Unfallflucht in der Hauptstraße. Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die „Querstraße“ in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung bog dieser nach links in die Hauptstraße ein und riss dabei eine Begrenzungsmauer sowie einen Pfosten aus dem Erdboden. Im Anschluss verließ der LKW-Fahrer die Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch leitete die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Vorfahrtsverletzung führt zur Kollision

Oftersheim (ots) – Am Dienstagmorgen um kurz nach 07:30 Uhr, kam es auf der Heidelberger Straße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Nissan die Straße „Fohlenweide“ in Richtung Robert-Koch-Straße. Aufgrund eines Rückstaus auf der Heidelberger Straße tastete sich die 34-Jährige im Kreuzungsbereich in eine dortige Fahrzeuglücke, um diese zu überqueren.

Dabei übersah sie einen 41-jährigen VW-Fahrer, welcher dieHeidelberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 8.000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

Mehr als 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Ketsch (ots) – Am Dienstag gegen 09 Uhr verunfallte in der Enderlestraße ein 54-jähriger Mazda-Fahrer mit einem 29-jährigen BMW-Fahrer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 12.000 Euro. Der 54-Jährige war in Richtung Karlsruher Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich der Seestraße den von rechts kommenden BMW-Fahrer übersah und mit diesem kollidierte. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand.

Seniorin übersieht Rotlicht und kollidiert mit Kind

Bammental (ots) – Am Dienstag gegen 15:45 Uhr fuhr eine 78-jährige Dacia-Fahrerin die Industriestraße von der B 45 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte nach Bammental entlang. Hierbei missachtete die Seniorin das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem 9-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte.

Der 9-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Im Beisein seiner Mutter suchte er eine Kinderklinik auf und konnte bereits nach wenigen Stunden Aufenthalt wieder entlassen werden. An dem Pkw der unverletzt gebliebenen Seniorin entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich.