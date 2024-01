Festnahme nach Sachbeschädigung an 5 Autos

Mannheim (ots) – Nachdem ein 22-Jähriger in der Mittelstraße am Dienstag gegen 22:20 Uhr mindestens 5 Autos beschädigte, wurde dieser durch eine Polizeistreife festgenommen. Ein Geschädigter beobachtete den jungen Mann dabei, wie er auf dessen und 4 weitere am Straßenrand geparkte Autos einschlug und trat.

Er verständigte die Polizei und folgte dem Mann. Kurz darauf konnte der 22-Jährige durch ein Streifenteam widerstandslos unweit des Tatortes festgenommen werden. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und einer starken Alkoholisierung musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt verbleiben. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Unbekannte werfen Flasche auf vorbeifahrenden LKW

Mannheim (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter warfen am Dienstag 16.01.2024 gegen 19:20 Uhr in der Neckarauer Straße eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden LKW und beschädigten hierdurch dessen Frontscheibe. Der LKW-Fahrer war vom Neckarauer Übergang kommend in Richtung Casterfeldstraße unterwegs, als er auf Höhe der Bahnhaltestelle Hochschule an einer Ampel zwei männliche, womöglich jugendliche Radfahrer wahrnahm.

Plötzlich warf einer der beiden Glasflasche auf den herannahenden LKW und traf diesen im Bereich der Frontscheibe, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Anschließend gelang es den Beiden unerkannt in Richtung Innenstadt zu flüchten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Radfahrern geben können und bittet diese, sich unter Tel: 0621/83397-0 zu melden.

Beim Ausparken herannahendes Auto übersehen – 18.500 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Dienstag um 16 Uhr kam es auf der Untermühlaustraße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin war auf der Untermühlaustraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer parkte zeitgleich aus einer Parklücke aus und übersah dabei die von hinten kommende 43-Jährige.

In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 18.500 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

Fahrlachtunnel nach Verkehrsunfall wieder frei

Mannheim (ots) – Der aufgrund des Verkehrsunfalls gesperrte Fahrlachtunnel in Fahrtrichtung Ludwigshafen ist soeben wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das Verkehrsaufkommen hat sich im Bereich der Unfallstelle zwischenzeitlich normalisiert. Die Unfallfahrzeuge wurden durch Bergefahrzeuge abgeschleppt. Die Unfallursache und die Unfallfolgen bedürfen der weiteren Ermittlungen.