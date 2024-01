Kein wesentlich erhöhtes Unfallaufkommen durch Schnee- und Eisglätte

Mannheim (ots) – Stand 15 Uhr – Nach der einsetzenden Straßenglätte kann das Polizeipräsidium Mannheim eine zwischenzeitliche Bilanz zur polizeilichen Einsatzlage ziehen. Insgesamt nahmen die Beamten des Präsidiums 26 Unfälle im Zusammenhang mit Straßenglätte auf. Hiervon ereigneten sich 16 Unfälle im Stadtgebiet Mannheim, zwei Unfälle im Stadtgebiet Heidelberg und 8 Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis.

Die Anzahl der Verletzten, welche in der ersten Pressemitteilung bei 3 Personen lag, blieb unverändert. Im öffentlichen Nahverkehr kam es teilweise zu Verspätungen oder gar zu Ausfällen einzelner Fahrlinien.

Mehrere Fahrräder beschädigt – Geschädigte und Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurden 4 junge Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese schätzungsweise 10 Fahrräder in der Plöck in der Höhe eines Tattoo Studios in Heidelberg herumwarfen und beschädigten. Eine Streifenbesatzung überprüfte die Plöck auf beschädigte Fahrräder.

Hierbei konnte ein blaues Puky-Kinderfahrrad mit abgetretenem Rücklicht, sowie ein blaues Rennrad mit abgerissener Fahrradkette festgestellt werden. Beide Fahrräder wurden auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte sichergestellt. Der Bezirksdienst Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Bislang ist nicht bekannt wer die Besitzer der beschädigten Fahrräder sind und ob weitere Fahrräder beschädigt oder entwendet wurden. Daher wird darum gebeten, dass sich Geschädigte sowie weitere Zeugen bei dem Bezirksdienst.

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Heidelberg (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstagvormittag ein 73-jähriger Suzuki-Fahrer von der Fahrbahn ab und verursachte einen hohen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 73-Jährige gegen 11:45 Uhr die Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg entlang, als dieser plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn abkam und anschließend mit einem am Straßenrand geparkten Fiat kollidierte.

Dieser wiederum wurde auf einen dahinter parkenden Opel aufgeschoben. Der Fiat rollte anschließend auf die Fahrbahn, auf welcher er letztlich zum Stehen kam. Der Suzuki-Fahrer hingegen wurde nach dem Zusammenstoß zunächst auf den dortigen Gehweg abgewiesen, prallte gegen eine Mauer und kam schlussendlich wieder auf der Fahrbahn in Richtung Neckargemünd zum Stehen. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

An dem Fahrzeug des 73-Jährigen entstand ein Totalschaden, der auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Der Sachschaden an dem Fiat wird auf rund 5.000 Euro und an dem Opel auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Mauer kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für die Unfallaufnahme war die Schlierbacher Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Unbekannter schlägt alkoholisierten 26-Jährigen nieder

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 um 05:40 Uhr, wurde einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gemeldet, dass ein junger Mann zusammengeschlagen wurde und nun verletzt in den Gleisen in der Bergheimer Straße lag. Die Streife fand den Mann mit diversen leichten Verletzungen und deutlich alkoholisiert am Straßenrand in der Bergheimer Straße vor. Zunächst teilte der Mann mit, aufgrund seiner Alkoholisierung gefallen zu sein.

Zwei in der Nähe befindlichen Zeugen widerlegten die Aussage jedoch. Sie zeigten den Beamten ein Video vor in dem ersichtlich war, dass ein Mann auf den 26-Jährigen eingeschlagen und getreten hatte und dann geflüchtet war. Außerdem wurde eine weitere männliche Person gezeigt, die versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und nach der schlichtenden Person verlief ergebnislos.

Der 26-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren medizinischen Behandlung zunächst stationär aufgenommen wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Täterbeschreibung:

männlich, helle Hautfarbe, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare, Bart, war bekleidet mit einem weißen Pulli, weißen Schuhen, dunkler Hose und dunkler Winterjacke.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu dem flüchtigen Tatverdächtigen sowie dem schlichtenden Zeugen machen können bzw. der schlichtende Zeuge selbst, werden gebeten, sich unter der Tel: 06221/18570, beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.