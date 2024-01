Blitzeis führte am Mittwochvormittag zu mehreren Unfällen

Karlsruhe (ots) – Überfrierende Nässe sorgte in und um Karlsruhe für besonders glatte Straßen und führte zu mehreren Unfällen. Im Zeitraum zwischen 06-10.30 Uhr ereigneten sich im Stadt- und Landkreis Karlsruhe insgesamt 9 Verkehrsunfälle, die auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen waren. Insgesamt erlitten zwei Personen leichte bis schwere Verletzungen.

Gegen 09.00 Uhr ereigneten sich zwei Unfälle auf der Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe etwa auf Höhe der Anschlussstelle Karlsbad. Eine Autofahrerin verlor auf vereister Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf der Fahrzeugseite liegen.

Die Frau konnte sich leicht verletzt befreien. In der Folge konnte ein weiteres Auto nicht mehr ausweichen und touchierte ebenfalls die Leitplanke. Die BAB 8 wurde zeitweise in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Am Hauptbahnhof Karlsruhe sowie in Rheinstetten Mörsch stürzten gegen 09.30 Uhr mehrere Fußgänger auf vereisten Wegen und erlitten Verletzungen.

Auf der Weiherfeldbrücke in Karlsruhe stürzte gegen 10.00 Uhr eine Radfahrerin und erlitt schwere Verletzungen am Bein. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.