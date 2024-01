Mainz – Weisenau Rauchmelder in Mehrfamilienhaus – Nachbarin alarmiert die Feuerwehr

Mainz – Weisenau (ots) – Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in

Mainz-Weisenau wurde am gestrigen Nachmittag, gegen 13:41 Uhr auf einen

piependen Rauchmelder aufmerksam. Sie hörte das Alarmsignal aus der Wohnung

unter ihr, wofür sie den Wohnungsschlüssel verwahrt. Beim Betreten der Wohnung

bemerkte sie bereits Rauch und informiert sofort die Feuerwehr. Ihr Nachbar, der

Eigentümer der Brand-Wohnung, befand sich nicht in der Wohnung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort zeitnah löschen,

weshalb lediglich der Fußboden beschädigt wurde und die Wände verrußten. Mittels

Lüfter konnte der Rauch aus der Wohnung beseitigt werden, sodass die Wohnung

gegen 15:00 Uhr wieder nutzbar war.

Die umsichtige Melderin wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte erst-versorgt,

da sie sich kurzzeitig an der Brandörtlichkeit aufgehalten hatte. Sie blieb

unverletzt.

Bei Feststellung eines Rauchmelder-Signals ignorieren Sie dies bitte nicht!

Versuchen Sie verantwortliche Personen zu informieren oder wenden Sie sich an

die Feuerwehr (Notruf: 112).

Fahrt unter Amfetamineinfluss

Am 15.01.24 gegen 23:15 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Prinzenkopfstraße in Bingerbrück den 20-jährigen Fahrer eines in den Landkreis Bad Kreuznach zugelassenen PKW. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich für die kontrollierenden Beamten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest regierte positiv auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Trunkenheitsfahrt

Am 15.01.2024 gegen 22:40 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Bingen in der Stromberger Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 39-jährigen Fahrzeugführerin durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch ausgehend von der Fahrerin vernehmen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Fahrerin muss nun im Rahmen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einer Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.