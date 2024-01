Räuberischer Diebstahl

Nachdem sie am Montagabend (15.01.2024, 19:55 Uhr) einen Pullover im Wert von rund 90 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen hatten, wurden zwei Männer von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen und festgehalten. Um ihre Beute zu sichern und mit dieser zu flüchten, kam es zu einem Gerangel mit dem Mitarbeiter. Einer der beiden Männer konnte dabei ohne Beute flüchten. Den anderen, ein 19-Jähriger, konnte der Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festhalten. Er wird sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Zeugen, die Hinweise zum Mittäter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mit Baseballschläger bedroht

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am 15.01.2024, gegen 22:50 Uhr, von einer ihm unbekannten Personengruppe bedroht. Der junge Mann hatte einen Parkplatz im Bereich der Kreuzung Blücherstraße/Welserstraße gesucht als unvermittelt zwei Autos aus Richtung Bürgermeister Grünzweig-Straße in seine Richtung fuhren. Aus dem Fahrzeugen stiegen mehrere Personen aus. Ein Mitglied der Gruppe sei dann auf das Auto des 19-Jährigen zugelaufen und habe mit einem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen. Der 19-Jährige saß zu dieser Zeit noch im Auto. Der Baseballschläger sei durch den Schlag zerbrochen. Im Anschluss sei die Personengruppe wieder in ihre Fahrzeuge gestiegen und geflüchtet.

Haben Sie den Vorfall beobachtet und können weitere Angaben, zum Beispiel zu den beiden Autos der Personengruppe machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kellerbrand in der Bliesstraße

In der Bliesstraße brannte in einem Keller eines Mehrparteienhauses am Montagmittag (15.01.2024, 12:15 Uhr) ein Kinderwagen. Durch Rauchentwicklung wurde die Wand im Keller sowie im Erdgeschoss beschädigt. Niemand wurde verletzt. Die Sachschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 aufgenommen.

Sachbeschädigung in Bürogebäudekomplex

Zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden von etwa 500 Euro, kam es zwischen dem 12.01.2024 und dem 15.01.2024 in einem Bürogebäudekomplex in der Heinigstraße. Bislang Unbekannte gelangten in das Gebäude, traten im 6- Stock insgesamt drei Türen ein und zerstörten einen Bilderrahmen des Gebäudeplans. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Betrugs-SMS von vermeintlicher Bank

Am Montag (15.01.2024) erhielt ein 58-Jähriger eine SMS, vermeintlich von seiner Bank. Angeblich müssten Daten seiner Banking-App kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf nahmen die Betrüger auch telefonisch Kontakt mit ihm auf und gaben sich als Mitarbeiter der Bank aus. Es gelang den Tätern hierdurch sich Zugriff auf das Konto des 58-Jährigen zu verschaffen und unbemerkt Abbuchungen in Höhe von über 19.000 Euro vorzunehmen. Nach dem Telefonat wurde der 58-Jährige stutzig und hielt Rücksprache mit seiner echten Bank. Dort musste man ihm den Betrug bestätigen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 – 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Wertgegenstände aus Autos gestohlen

Zwischen dem 13.01.2024 und dem 15.01.2024 wurden im Stadtgebiet von Ludwigshafen in insgesamt zwei Fahrzeuge eingebrochen und hieraus Wertgegenstände gestohlen. In der Schulstraße gelang es Unbekannten in einen Sprinter (Kurier-Transporter) einzudringen. Hierzu wurde eine Scheibe entfernt. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter einen Geldbeutel. Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Auch in der Georg-Herwegh-Straße schlugen Unbekannte zu. Sie drangen in einen Peugeot ein und stahlen hieraus ebenfalls einen Geldbeutel. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 100 Euro geschätzt. Das Fahrzeug dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand zur Tatzeit nicht verschlossen gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In der Georg-Büchner-Straße wurde zwischen dem 12.01.2024 und dem 14.01.2024 außerdem u.a. die Kennzeichenbeleuchtung eines BMW sowie dessen Scheibenwischer demontiert und gestohlen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten geben könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

In Münzhandelsgeschäft eingebrochen

Zwischen Sonntagabend (14.01.2024, 19:30 Uhr) und Montagvormittag (15.01.2024, 11 Uhr) gelang es Unbekannten, sich Zutritt zu einem Münzhandelsgeschäft in der Schopenhauerstraße zu verschaffen. Hierzu hebelten sie eine zur Carl-Bosch-Straße ausgerichtete Tür auf. Im Anschluss durchwühlten sie die Geschäftsräume und konnten schließlich mit mehreren Münzen unerkannt flüchten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bitte die Kriminalpolizei Ludwigshafen um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib der Münzen geben? Melden Sie sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

In Apotheke eingebrochen – Über 10.000 Euro Schaden

Bisher Unbekannte brachen zwischen dem 13.01.2024, 14 Uhr, und dem 15.01.2024, 07:35 Uhr, in eine Apotheke in der Leininger Straße ein. Es gelang ihnen einen Tresor mit Bargeld und Medikamenten sowie mehrere Beautyprodukte zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.200 Euro.

Die Kriminalinspektion Ludwigshafen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat zur möglichen Tatzeit etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet? Da der Tresor sehr schwer ist, dürften die Täter einen mobilen Hubwagen oder ein ähnliches Transportmittel genutzt haben. Ist Ihnen in der Leininger Straße diesbezüglich etwas aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.