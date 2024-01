Speyer – Diebstahl von Lebensmitteln

Am Montag, kurz vor 17 Uhr beobachtete der Filialleiter eines Lebensmitteldiscounters in der Tullastraße einen 22-jährigen Mann, der sich diverse Lebensmittel in seine Jacke steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten fanden bei dem 22-Jährigen mehrere Lebensmittel aus dem Sortiment des Lebensmitteldiscounters, sowie weitere Lebensmittel und Socken, welche von einem Diebstahl aus einem Supermarkt stammen könnten. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Speyer – Mehrere Ladendiebstähle begangen und Betäubungsmittel mitgeführt

Am gestrigen Montag, gegen 16 Uhr betrat ein 20-jähriger Mann mit einem weiteren unbekannten Mann ein Kaufhaus in der Maximilianstraße. Dort nahmen sie insgesamt sechs Flaschen von hochwertigem Parfüm an sich und verließen das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Eine Streife traf den 20-Jährigen im Nahbereich an und führte eine Personenkontrolle mit ihm durch. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung und der mitgeführten Sachen fanden die eingesetzten Beamten neben zwei Flaschen des entwendeten Parfüms auch diverse neue Kleidungsstücke, welche zuvor aus zwei verschiedenen Bekleidungsgeschäften in der Maximilianstraße entwendet wurden. Zudem hatte der Mann noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. Die gefundenen Sachen wurden sichergestellt, das Diebesgut wurde wieder an Mitarbeiter der betroffenen Geschäfte ausgehändigt. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 1000 Euro. Der 20-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Angaben zu seinem Kompagnon machte er nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Speyer – Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum zwischen dem 12.01., gegen 18:30 Uhr bis 15.01.2024, gegen 7:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zugang zu einem Firmengelände in der Straße Am Neuen Rheinhafen. Anschließend öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Fensterscheibe eines Transporters der Marke Mercedes-Benz und entwendeten aus diesem das Lenkrad, den Schaltknauf und den Bordcomputer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Firma WPD Wartungs- und Prüfungsdienst GmbH verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Speyer – Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherschrank

Bereits in der Zeit vom 10.01. gegen 16 Uhr auf den 11.01.2024, gegen 9:30 Uhr besprühten unbekannte Täter ein öffentliches „Bücherhaisl“ auf dem Berliner Platz mit einer unbekannten weißen Pulversubstanz. Dadurch beschädigten sie die darin befindlichen Bücher teilweise bis zur Unbrauchbarkeit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Berliner Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de